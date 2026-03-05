日本気象協会によりますと、今年の桜の開花は熊本市で3月23日と予想されています。

【写真を見る】桜とともに「行楽」前線やって来る！ かわいい＆機能的「お弁当グッズ」最新事情 桜

お花見に必要になるのが行楽グッズです。RKK熊本放送の渡辺舞音アナウンサーが取材しました。

桜と楽しむ行楽グッズ

最高気温18.7℃まで上がった熊本市中央区。熊本城二の丸広場では、ピクニックを楽しむ園児や小学生などの姿がありました。

おいしい外で食べるお弁当は格別です。これからの行楽シーズンに欠かせない「弁当箱」にもニーズの変化があるようです。

そのトレンドを聞きました。

小さくても頼もしい！弁当箱

ハンズ熊本店 小暮高司さん「最近の傾向ですが、あまり大きなお重みたいなものはなくて、やはり少人数の2、3人で使える物が主流ですね」

コロナ禍で大人数で出かける機会が少なくなったため、ピクニックも少人数が主流になってきたのではと話します。

数ある弁当箱の中で担当者イチオシは？

ハンズ熊本店 小暮高司さん「おすすめは、まずこちらですね」

シリコン製の蓋で密封されているため、汁物も入れられるスグレモノです。

弁当箱が仕切られているため持ち運んでも料理の味が混ざらず、「ピクニックでも美味しい状態で食べられる」という特徴があります。

かわいくヒンヤリ 保冷剤

そして、せっかく作ったおかずが暑さで痛まないように需要が高まるのが保冷剤です。

ハンズ熊本店 小暮高司さん「今年の保冷剤は、かわいいデザインのものが増えてきてますので、おすすめしたいと思います」

キャラクターや動物などかわいいデザインのものや一見、お菓子と見間違う保冷剤まで。

ハンズ熊本店 小暮高司さん「このシリーズだと裏にベルトもついているので、しっかり巻きつけられるし、弁当の蓋を固定することもできます」

これからの行楽シーズンに活躍しそうなユニークなグッズもずらり。

これで春のお出かけを楽しんでみてはいかがでしょうか？