【ワシントン＝坂本幸信】米国際貿易裁判所は４日、トランプ米政権が停止した「相互関税」などについて、企業への全額還付の手続きを始めるよう政府側に命じた。

巨額の還付を迫られる可能性が高まっているトランプ政権に大きな打撃となる。

同日公表された裁判資料と音声記録によると、利息分も還付対象となる方向。貿易裁は、提訴していない原告以外の企業についても、還付を受けられる仕組みを模索する考えを示した。

貿易裁のイートン判事は４日の訴訟で、米連邦最高裁判所が２月に国際緊急経済権限法（ＩＥＥＰＡ）に基づく相互関税などの措置に違法判決を出したことを受け、「実質的に争点はない。関税は課された時点で無効で、全て返還されなければならない」と断じた。

政府側は輸入申告は数千万件あり、手続きに長期間を要すると主張。これに対し、判事は関税の還付手続きは日常的で、「混乱はない」と、先延ばしを認めない考えを強調した。

貿易裁が全額還付の立場を明示したことで、政府側は２０兆円超の還付を要求される可能性がある。ただ政府側は命令の執行停止を求める考えで、具体的な手続きや還付時期は不明だ。

一方、ベッセント財務長官は４日、２月に発動した１０％の新たな追加関税について、週内にも１５％に引き上げる可能性があるとの見解を示した。米ブルームバーグ通信は関係者の話として、欧州連合（ＥＵ）は１０％で税率を維持する保証を得たと伝えた。