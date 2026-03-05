イラン首都テヘランへの攻撃後、煙が立ち上る様子＝5日/Atta Kenare/AFP/Getty Images

（CNN）イランの首都テヘランから避難した男性はCNNの取材に対し、今朝も複数の爆発が街を揺らし、多くの住民が脱出すべきか、市内にとどまるべきか分からない状況に置かれていると明らかにした。

半国営のタスニム通信はテヘランで4日午前、大きな爆発音が聞こえたと報じた。

住民の一人は報復への恐れから匿名でCNNの取材に応じ、「爆撃は東西南北、あらゆる場所で起きている。ありとあらゆるものを狙っているように見える」と語った。

数日前の夜に医師の妻と一緒にテヘランを逃れたという冒頭の男性は、攻撃が続く中で生活することへの不安を語り、「何が、あるいは誰が攻撃対象になるかまったく見当がつかない」と証言する。

今週前半には、自宅近くのテレビとラジオのアンテナが攻撃を受け、地域全体が揺れた。

現在はイラン最高峰ダマバンド山の近くの小さな町に身を寄せているという。夜は戦闘機の音が鳴り響いているものの、この地域まで影響が及ぶことはない、と話す。

「友人や家族の多くは今のところテヘランにとどまっている。どこへ行っても、行った先の何かが攻撃対象になるとの考えからだ」

南へ向かえば国境で外国軍を恐れなければならず、北へ向かえば混雑したチャールース街道で立ち往生する危険があると言い添えた。「今いる場所にとどまる方が良いと考える人が多い」