¡Ú¾¾»³¶¥ÎØ¡¦£Ç·¶âµµÇÕÁèÇÆÀï¡Û¼ÄÅÄ¹¬´õ¡Ö´ØÅì¤Ï¤¹¤´¤¤¼«ÎÏ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¤Æ¡×
¡¡¾¾»³¶¥ÎØ£Ç·¡Ö³«Àß£·£¶¼þÇ¯µÇ°¡¡¶âµµÇÕÁèÇÆÀï¡×¤¬£µÆü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£¼ÄÅÄ¹¬´õ¡Ê£²£¶¡á·²ÇÏ¡Ë¤Î°ì¼¡Í½Áª£´£Ò¤ÏÁ°¼õ¤±¤«¤é¤¤¤Ã¤¿¤ó²¼¤²¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï£´Ãå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÕÍß¤ò´¶¤¸¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö´ØÅì¤Ï¤¹¤´¤¤¼«ÎÏ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ãç´Ö¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯µ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Óµé¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÁ°¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤Æ¤¤¿¡£¶á¶·¤ÎÁö¤ê¤Ï¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æó¼¡Í½Áª£¹£Ò¤ÏÆüÂÎÂç¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¢¤ë°ÂÉ§Åý²ì¤È°ì½ï¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÏÂ¼²í¾Ï¤¬£³ÈÖ¼ê¤ò¸Ç¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«ÎÏ£²¿Í¤ÎÁ°¸å¤Ï°ÂÉ§¡½¼ÄÅÄ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£°ÂÉ§¤Ï¡Ö¼ÄÅÄ·¯¤È¤Ï£²²ó°ì½ï¤Î¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á°¸å£±²ó¤º¤Ä¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¼ÄÅÄ¤Ë¡Öº£²ó¤ÏÁ°¤Ç¤¤¤¤¤«¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ÄÅÄ¤¬ÈÖ¼ê²ó¤ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«ÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¸å¤í¤ò²ó¤Ã¤¿»þ¤Î·Ð¸³¤â½ÅÍ×¡££±£²£³´ü¤ÎÂçË¤¤¬°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò³Î¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£