AKB48初“研究生センター”、美脚際立つミニスカ姿 同期とのお揃いディズニーコーデに「レベチのスタイル」「仲良しコンビ尊い」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/05】AKB48の八木愛月が3月4日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドでのミニスカートのピンクコーディネートを公開した。
【写真】AKB初“研究生センター”「お人形さんみたい」美脚スラリのミニスカディズニーコーデ
八木は「ミニーちゃんのパルパルーザ 可愛いで溢れてたよ」とコメントし、東京ディズニーランドを訪れた際の写真を投稿。ハートやリボンなど、ピンクで溢れた装飾のミニーマウスのモニュメントをバックに、ピンクに白のドット柄のミニーマウスのファンキャップをかぶり、オーバーサイズのピンクのトップスに白いフリルミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。
また、ともに行っていたAKB48の同期・秋山由奈とのお揃いのコーディネートの2ショットも公開。揃ってスラリと伸びた美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「ミニーちゃんコーデ可愛すぎる」「お人形さんみたい」「ピンクすごく似合ってる」「レベチのスタイル」「仲良しコンビ尊い」などと反響が寄せられている。
八木は、2025年4月に発売されたAKB48の65thシングル「まさかのConfession」でAKB48史上初となる研究生でのセンターに抜擢され話題を集めた。現在は正規メンバーとして活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】AKB初“研究生センター”「お人形さんみたい」美脚スラリのミニスカディズニーコーデ
◆八木愛月、ミニスカディズニーコーデ公開
八木は「ミニーちゃんのパルパルーザ 可愛いで溢れてたよ」とコメントし、東京ディズニーランドを訪れた際の写真を投稿。ハートやリボンなど、ピンクで溢れた装飾のミニーマウスのモニュメントをバックに、ピンクに白のドット柄のミニーマウスのファンキャップをかぶり、オーバーサイズのピンクのトップスに白いフリルミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。
◆八木愛月の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ミニーちゃんコーデ可愛すぎる」「お人形さんみたい」「ピンクすごく似合ってる」「レベチのスタイル」「仲良しコンビ尊い」などと反響が寄せられている。
八木は、2025年4月に発売されたAKB48の65thシングル「まさかのConfession」でAKB48史上初となる研究生でのセンターに抜擢され話題を集めた。現在は正規メンバーとして活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】