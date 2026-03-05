◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル）＝３月５日、栗東トレセン

このレースを最後に現役を引退、繁殖牝馬入りする予定のビヨンドザヴァレー（牝６歳、栗東・橋口慎介厩舎、父イスラボニータ）は、追い切り翌日のこの日もダートコースでハッキングを行い、体をほぐした。

６日は輸送があるため、これが正真正銘、本当に最後の調教。ここまでの思い出をかみしめるように、調教後に厩舎周りをゆっくりと、何周も歩いた。担当の酒井助手は「（調教で）少しイライラしていたのでね。最後はいい形で終わりたいな、と思って」とうなずいた。ゆっくりと対話する二人だけの時間を過ごし、満足そうな笑みを浮かべた。

２２年の１０月にデビューし、ここまで２１戦５勝。「新馬戦から頑張ってくれて、これがいい馬なんだなと思いました。背中も良くて、キャンターも軽くて」とこの馬に教えられたことは多い。昨年のレディスプレリュード（Ｊｐｎ２）では重賞タイトルもつかんだ。「もっと勝たせてあげたかったですね」と悔やしい気持ちもあるが、まだ最後のレースが残っている。「芝とダート、両方で重賞を勝てれば、繁殖牝馬としての価値も高くなりますから」と同助手は前を向いた。昨年のこのレースでは０秒２差の４着。中山コースでは２４年のターコイズＳでの２着もあり、適性はある。

昨年引退したアーテルアストレアに続き、酒井助手は２年連続で担当馬との別れになるが、これは悲しい別れではない。「ビヨンちゃんもよく頑張ってくれました。いい子を産んでくれると思います。性格もいいですし、賢い馬なので」。血のドラマはこれからも続いていく。ラストランと分かってレースに送り出せるのは、きっと幸せなことなのだから。（山下 優）