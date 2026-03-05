「季節変わり目、なに着る？」【GU】バサっと羽織るだけ♡「優秀パーカー」

気温差の激しい季節の変わり目は、バサっと羽織れるパーカーがあると役立ちそうです。シンプルデザインで着まわしやすい、手に取りやすい価格のものを選ぶなら【GU（ジーユー）】が狙い目。軽やかに羽織りやすく、デイリーカジュアルに活躍してくれるはず。

春コーデでヘビロテしたいショート丈パーカー

【GU】「パフスウェットフルジップパーカ」\2,990（税込）

スカートにもパンツにも合わせやすいショート丈のパーカー。公式サイトによると「素材がきれいめなので幅広いシーンに対応」とのことで、春コーデでの出番が多くなりそう。立体的なフードもポイント。ベーシックカラーから春色までそろう全5色展開で、イロチ買いもおすすめです。

カーディガンを重ねてシャレ感アップ

パーカー × ジーンズのシンプルコーデは、上品なツイード調のカーディガンを重ねるだけで、グンと女性らしい雰囲気に。ボトムスはトレンドのブルージーンズで、鮮度高めな着こなしを目指してみて。差し色として鮮やかな赤のバッグを投入すると、華やかさUP。足元にはパンプスを選べば、上品で大人に似合うコーデが完成。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M