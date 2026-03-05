Hi-STANDARD、ツアー＜Screaming Newborn Baby Tour＞よりKアリーナ横浜ファイナルを生中継＋ツアー密着特番も
Hi-STANDARDがミニアルバム『Screaming Newborn Baby』を引っ提げて、ライブハウスとアリーナを巡る全国ツアー＜Screaming Newborn Baby Tour＞を開催中だ。同ツアーより、神奈川・Kアリーナ横浜ファイナルが公演当日の4月19日に生中継されるほか、その生中継直前にツアーの舞台裏を含むドキュメント映像『Documentary of Hi-STANDARD “Screaming Newborn Baby Tour”』が放送される。
『Documentary of Hi-STANDARD “Screaming Newborn Baby Tour”』の放送は17:30より、『【生中継】Hi-STANDARD「Screaming Newborn Baby Tour」』の放送は18:00より、いずれも4月19日にCS日テレプラスにて。
■ドキュメント映像『Documentary of Hi-STANDARD “Screaming Newborn Baby Tour”』
放送：2026年4月19日(日) 17:30〜
放送局：CS日テレプラス
出演：Hi-STANDARD
■『【生中継】Hi-STANDARD「Screaming Newborn Baby Tour」』
放送：2026年4月19日(日) 18:00〜
放送局：CS日テレプラス
出演：Hi-STANDARD
公演2026年4月19日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜
番組特設ページURL
https://www.nitteleplus.com/program/hi-standard_snbtour/
■＜Hi-STANDARD「Screaming Newborn Baby Tour」＞
1月12日(月/祝) 新潟・朱鷺メッセ
open18:00 / start19:00
（問）FOB新潟 025-229-5000
2月20日(金) 大阪・大阪城ホール
open18:00 / start19:00
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
3月03日(火) 福岡・DRUM LOGOS
open18:00 / start19:00
GUEST：ENTH
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
3月05日(木) 愛知・名古屋ダイアモンドホール
open18:00 / start19:00
GUEST：SHANK
（問）ジェイルハウス 052-936-6041
3月11日(水) 宮城・SENDAI GIGS
open18:00 / start19:00
GUEST：HONEST
（問）ノースロードミュージック仙台 022-256-1000
4月08日(水) 東京・Spotify O-EAST
open18:00 / start19:00
GUEST：KUZIRA
（問）H.I.P. 03-3475-9999
4月19日(日) 神奈川・Kアリーナ横浜
open16:30 / start18:00
（問）H.I.P. 03-3475-9999
https://hi-standard.jp/snbtour/
