【RIZIN】朝倉未来「毎日強くなってる」秋元強真の勝利を予想 自身の症状＆復帰にも言及
格闘家でBreakingDownのCEOでもある朝倉未来が、YouTubeチャンネル「U-NEXT格闘技公式」の動画に出演し、7日に行われる『RIZIN.52』（U-NEXT PPVで全試合ライブ配信）のメインイベントの「秋元強真vs.パッチー・ミックス」について分析した。驚異的なスピードで成長を続ける秋元の実力と、今後の展望について語っている。
【動画】朝倉未来が徹底解剖！秋元強真vs.パッチー・ミックス、グスタボvs.桜庭大世
まず朝倉は、自身の近況について報告。昨年大みそかのラジャブアリ・シェイドゥラエフ戦での眼球下の骨折による複視（物が二重に見える症状）の手術が成功し、現在は通常の練習を再開できるまでに回復したことを明かした。その上で、練習仲間でもある秋元について「化け物」「毎日毎日強くなっている」と最大級の評価を送っている。
秋元の実力について朝倉は、打撃のキレや反応速度はもちろん、最近では「一本を取らせない力」といった組みの技術も格段に向上していると分析。対戦相手のミックスについては、グラップリングの強さは認めつつも「打撃は下手」と断言した。ミックスは打撃の反応が遅いため、秋元のスピードと「目の良さ」があれば、テイクダウンを警戒しながらでも十分に攻撃を捌き、カウンターを合わせられると見ている。
試合展開の予想としては、フィジカル差のあるミックスに寝技に持ち込まれる場面はあるものの、秋元がうまく抜け出して立ち技の展開に戻すと予測。最終的には「圧倒的にヒット数で上回り、判定で勝利するのではないか」と秋元の勝利を支持した。また、秋元の将来についても「RIZINで王者になった後はUFCで見たい」と期待を寄せ、世界トップクラスの「化け物」たちが集う舞台でも戦えるポテンシャルがあることを強調した。
さらに、同大会のセミメインで行われる「ルイス・グスタボvs.桜庭大世」についても触れ、パンチの硬いグスタボが有利ではないかとの見解を示している。最後に朝倉は、自身の復帰を待ち望むファンへ向けて「2026年もRIZINを盛り上げていくのは俺」と力強く宣言し、自身の再起に向けた強い意欲も見せた。
