“りくりゅう”三浦璃来、出身の中学校から“2人目の金メダリスト”と明かされる コメント求められるも「日本の野球はあまり…」
ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”の三浦璃来（24）が、出身地である兵庫・宝塚市に凱旋。現地での会見の様子が3日にMBSの公式YouTubeチャンネル『MBS NEWS』でノーカット公開された。
【写真】「ショートとフリーの目標点数」の背番号付きユニフォームでドラゴンズの始球式に登場した三浦璃来＆木原龍一 ※2023年
会見では競技や家族、“地元トーク”などが繰り広げられる中、三浦の出身中学校である「御殿山中学校」は2021年の東京五輪の野球で金メダルを獲得したヤクルト・山田哲人（33）も同校出身であり、三浦が同校から“2人目の金メダリスト”であることが告げられた。
「山田選手になにかコメントなどはありますか？」と問われると、三浦は「日本の野球はあまり分からない…すみません」と苦笑いしながら答え、会場からは笑い声が起こっていた。
