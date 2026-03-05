ネトフリ、大谷翔平の母校・花巻東高でPV 代表30人のゆかりの地27カ所で実施【一覧】
5日に開幕したワールドベースボールクラシック（WBC）の日本国内でのライブ配信を行うNetflixは同日、日本代表「侍ジャパン」選手30人の出身地やゆかりの学校・チームがある地域27カ所でパブリックビューイング（PV）を行うと発表した。
【動画】「中毒過ぎてヤバい」反響を呼んでいる稲葉浩志カバーの「タッチ」
この企画は、代表選手ゆかりの場所で、地元の人々、子どもたちが一体となって応援できる場をつくるために実施する。
大谷翔平の出身校である岩手・花巻東高や、鈴木誠也の出身地・東京都荒川区で行われる。
■開催自治体・学校一覧
・北海道茅部郡鹿部町
・青森県三沢市
・秋田県秋田市
・花巻東高校
・群馬県太田市
・埼玉県加須市
・千葉県千葉市
・東京都荒川区
・神奈川県横浜市
・神奈川県相模原市
・長野県中野市
・福井県福井市
・福井県大野市
・愛知県尾張旭市
・京都産業大学
・京都成章高校
・奈良県生駒郡斑鳩町
・奈良県五條市
・兵庫県多可町
・兵庫県養父市
・兵庫県宝塚市
・岡山県備前市
・福岡県久留米市
・長崎県大村市
・熊本県熊本市
・大分県大分市
・沖縄スポーツ関連産業協会(後援：沖縄県)
【動画】「中毒過ぎてヤバい」反響を呼んでいる稲葉浩志カバーの「タッチ」
この企画は、代表選手ゆかりの場所で、地元の人々、子どもたちが一体となって応援できる場をつくるために実施する。
大谷翔平の出身校である岩手・花巻東高や、鈴木誠也の出身地・東京都荒川区で行われる。
・北海道茅部郡鹿部町
・青森県三沢市
・秋田県秋田市
・花巻東高校
・群馬県太田市
・埼玉県加須市
・千葉県千葉市
・東京都荒川区
・神奈川県横浜市
・神奈川県相模原市
・長野県中野市
・福井県福井市
・福井県大野市
・愛知県尾張旭市
・京都産業大学
・京都成章高校
・奈良県生駒郡斑鳩町
・奈良県五條市
・兵庫県多可町
・兵庫県養父市
・兵庫県宝塚市
・岡山県備前市
・福岡県久留米市
・長崎県大村市
・熊本県熊本市
・大分県大分市
・沖縄スポーツ関連産業協会(後援：沖縄県)