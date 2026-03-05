»¥ËÚ¤Î¥¹¥Î¥ÜWÇÕ¡¢Í½Áª6Æü¼Â»Ü¡¡°Å·¸õ¤Ç1ÆüÁ°ÅÝ¤·¡¢·è¾¡¤Ï8Æü
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×Âè6Àï¡Ê»¥ËÚ»Ô¤Ð¤ó¤±¤¤¡Ë¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ï5Æü¡¢ÃË½÷Í½Áª¤Î¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿7Æü¤Ë°Å·¸õ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢1ÆüÁ°ÅÝ¤·¤·¤Æ6Æü¤Ë¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·è¾¡¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê8Æü¤Ë¹Ô¤¦¸«¹þ¤ß¡£
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉWÇÕ¤ÎÆüËÜ³«ºÅ¤Ï2016Ç¯2·î°ÊÍè10Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÇÃË»ÒÇÆ¼Ô¤Î¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤äÆ¼¥á¥À¥ë¤Î»³ÅÄÎ°À»¡Ê¥Á¡¼¥àJWSC¡Ë¡¢½÷»Ò¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¾®Ìî¸÷´õ¡Ê¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ë¤é¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ë¤è¤ëÃæÅì¾ðÀª°²½¤Î±Æ¶Á¤Ç½Ð¾ì¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿³¤³°Àª¤ÎÁª¼ê¤â°ìÉô¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£