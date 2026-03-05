よしあき「万人の肌に合う気が」使い心地抜群！愛用の保湿美容液

よしあきさんが、よしミチのYouTubeチャンネルに『【メガ割】2026年最新マストバイアイテム』の動画を投稿。スキンケアアイテムなどを紹介してくれました！提供を受けての動画ではあったものの、よしあきさんなりの使用感を語ってくれています。

■美容液

動画内に登場したのはこちら！

Anua/PDRNヒアルロン酸カプセル100セラム 税込3,450円（公式サイトより）

すっと馴染み、肌の保湿はもちろんツヤ感も叶う美容液！

こちらを姉のミチさんもよしあきさんも愛用しているんだとか。よしあきさんは、季節や海外の気候で変化する皮脂や乾燥悩みがあると前置きしながら「気にせず関係なく使える」「万人の肌に合う気がします」とタイミングや肌質を選ばない使い心地だとコメント。

また、テクスチャーについても「まじ好き」「保湿もすごいしっかりしてくれるし、ベタつきのないこのテクスチャーがすごいお気に入りです」と熱弁していました！

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムについても紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。