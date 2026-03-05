ASIAN KUNG-FU GENERATIONの新曲「スキンズ」が、4月2日より放送を開始するTVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第3クールのオープニングテーマに決定。また、同楽曲がシングルCDとして5月27日にリリースされる。

（関連：【映像あり】ASIAN KUNG-FU GENERATION、新曲「スキンズ」使用のTVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』新メインPV）

同アニメは、2019年7月に第1期『Dr.STONE』の放送がスタート。最終（ファイナル）シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』は、2025年1月より分割3クールで放送されている。

同楽曲について、作詞作曲を担当した後藤正文（Vo/Gt）は「様々な悩みや違いを抱えたまま踊るための歌を、『Dr.STONE』に向けて書きました。」とコメントしている。なお、同アニメのメインPVでは、楽曲の一部を聴くことができる。

また、ニューシングル『スキンズ』のカップリング「汐入ナイトフォール」は、喜多建介（Gt/Vo）が作詞を初めて手がけた楽曲で、作曲も担当している。初回生産限定盤に付属する特典Blu-rayの収録内容など、詳細は追って発表予定だ。

なおASIAN KUNG-FU GENERATIONは、3月25日にニューEP『フジエダ EP』をリリース。リード楽曲「おかえりジョニー」は3月4日に先行配信されており、あわせてMVも公開されている。

＜後藤正文 コメント＞

彼らよりも、アニメの世界の外の僕たちこそが文明をイチからやり直すべきなのではと、最近は考え込んでしまいます。本当に皆が月まで行けるような時代の先に、明るい未来が待っていてほしい。様々な悩みや違いを抱えたまま踊るための歌を、『Dr.STONE』に向けて書きました。

後藤正文

（文＝リアルサウンド編集部）