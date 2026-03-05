LINEヤフーは、コミュニケーションアプリ「LINE」の「ホームタブ」をリニューアルした。新しいホームタブは、「LINE」バージョン26.2.0以上の一部ユーザーから提供を開始し順次拡大していく。

今回のリニューアルで、従来の友だちリストなどの機能を持つ「アクティビティ」エリアと、ニュースやSNS投稿を表示する「コンテンツ」エリアの2層構造となる。

上部の「アクティビティ」エリアでは、従来の友だちリストやサービス一覧に加え、友だちの新着通知や気象状況などの情報が確認できる。

下部の「コンテンツ」エリアでは、ユーザーの興味関心に合わせたニュース、スポーツ、エンタメ情報が提供される。特に注目度の高い情報は「Today's pick」として上部に大きく表示される。

また、新ホームタブでは、企業やクリエイターによるLINE公式アカウントの投稿、LINE NEWSの記事、SNSで話題の動画などが集約される。たとえば「LYPプレミアム with Netflix」の公式アカウントを通じて、Netflixの最新情報などが配信される予定。

このほか、各コンテンツにリアクションボタンが設置され、利用するほどユーザーの好みに最適化される。

同社は今後、生成AIを活用したコンテンツ拡充も計画しており、よりタイムリーな情報提供を目指すとしている。