2026年3月6日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月6日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
年上の男性に反感を覚えそう。でも顔に出さないように。
友人からの打ち明け話で気分が重たくなりそう。でも他言は控えて。
仲間内での飲み会や食事会は必ず参加しよう。友情が深まるはず。
悪目立ちして損しそうな気配が……。人の陰に隠れていること。
人に文句を言うと反感を買いそう。今日はスルーして。
多忙な1日に。イライラするあまり仏頂面にならないよう注意して。
「整理」にツキあり。小物を片付けるなら今日が最適！
新しい世界をのぞいてみよう。得るものがどっさりある日。
言葉に関わる分野に注目を。才能を発揮できる暗示あり。
今後への希望や夢が膨らみそう。具体的に考えてみて。
困っている人には救いの手を。その正義感が幸運の使者に。
気まぐれでの行動が意外とツボにはまる日。計画はなくてOK。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
年上の男性に反感を覚えそう。でも顔に出さないように。
11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
友人からの打ち明け話で気分が重たくなりそう。でも他言は控えて。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
仲間内での飲み会や食事会は必ず参加しよう。友情が深まるはず。
9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
悪目立ちして損しそうな気配が……。人の陰に隠れていること。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
人に文句を言うと反感を買いそう。今日はスルーして。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
多忙な1日に。イライラするあまり仏頂面にならないよう注意して。
6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
「整理」にツキあり。小物を片付けるなら今日が最適！
5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
新しい世界をのぞいてみよう。得るものがどっさりある日。
4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
言葉に関わる分野に注目を。才能を発揮できる暗示あり。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
今後への希望や夢が膨らみそう。具体的に考えてみて。
2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
困っている人には救いの手を。その正義感が幸運の使者に。
1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
気まぐれでの行動が意外とツボにはまる日。計画はなくてOK。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)