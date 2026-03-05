今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年3月6日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

写真拡大

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月6日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


年上の男性に反感を覚えそう。でも顔に出さないように。

11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


友人からの打ち明け話で気分が重たくなりそう。でも他言は控えて。

10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


仲間内での飲み会や食事会は必ず参加しよう。友情が深まるはず。

9位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


悪目立ちして損しそうな気配が……。人の陰に隠れていること。

8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


人に文句を言うと反感を買いそう。今日はスルーして。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


多忙な1日に。イライラするあまり仏頂面にならないよう注意して。

6位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


「整理」にツキあり。小物を片付けるなら今日が最適！

5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


新しい世界をのぞいてみよう。得るものがどっさりある日。

4位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


言葉に関わる分野に注目を。才能を発揮できる暗示あり。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


今後への希望や夢が膨らみそう。具体的に考えてみて。

2位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


困っている人には救いの手を。その正義感が幸運の使者に。

1位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


気まぐれでの行動が意外とツボにはまる日。計画はなくてOK。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)