県と佐世保市が川棚町で進める石木ダム建設事業を巡り、平田新知事が移転に協力した元住民と初めて面会しました。

元住民からはダムの早期完成を求める声が上がりました。

石木ダムの建設工事が進む川棚町を訪れた平田新知事。

事業に協力して家屋や土地を提供した10世帯10人の元住民と面会しました。

（平田 新知事）

「(皆さんは)大変重い決断をして事業に協力していただいた方々だ。事業の推進にあたって皆様方の思いを受け止め、また胸に刻んで仕事をしていきたい」

（元住民）

「早くダムが完成したらいい」

（元住民）

「川棚町のこと(治水)も考えてもらいたい」

（元住民）

「長いこと待っているのでぜひ令和14年の工事の完成をしっかりと実行してほしい。その一言に尽きる」

約40分間行われた意見交換では、元住民からダムの早期完成の要望や進捗を不安視する声などがあがりました。

石木ダム建設を巡っては、水没予定地の67世帯のうち54世帯が事業に協力して移転しましたが13世帯はいまも反発。

県は、去年、事業計画を見直し、工期を7年延長しています。

（平田新知事）

「推進の立場ではあるものの、さまざまこれまで経緯があり意見がある中で、有識者の意見を改めて聞くこと、そういう場を設けることは意味がある。予断を持たずに話自体はよく聞いて、知事として判断していく」

平田知事は今後、有識者の意見を改めて聞く場を 設けるほか、反対住民との面会も早期に実現したいとしています。