JR新潟駅南口に計画される『中長距離バスターミナル』建設について、建物の上層階ににぎわい創出につながる施設を設けることが決まりました。



バスターミナル整備は国が主体となって進めていて、新潟駅周辺に分散している高速バス乗り場などを南口の西側通路に面した空間に集約します。当初はバスターミナル単独の建設を予定していましたが、2024年に新潟市から「にぎわい創出につながる施設」の設置が提案されたため、関連事業者への聞き取り調査を実施。



4日に開かれた検討会では、調査の結果を受けて上層階に集客施設を設けることが決まりました。



■長岡技術科学大学大学院 佐野可寸志教授

「一等地でありますので、それなりの営業的な成績は残せるのかと思います。最近、南口や万代口『にいがた2km』など駅周辺のポテンシャルも上がっていますので、魅力的な地域になりつつあると思います。」



一方、完成時期については当初の計画より遅れ、2030年代中頃になるとの見通しが示されました。