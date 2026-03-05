6日は天気が下り坂に向かい傘が必要なところも、週末は雪のところも【気象予報士が解説｜新潟】
5日(木)も寒さが続き、にわか雨やにわか雪がありました。さて、6日(金)はゆっくりと天気が下り坂に向かいそうです。
◆6日(金)午前9時の予想天気図
日本海の低気圧が発達しながら東に進んでくるでしょう。県内の午前は各地で日差しが届きますが、午後は雲が厚くなり傘が必要なところもありそうです。
また、低気圧が近づく夜は沿岸部を中心に風が強まるでしょう。
◆6日(金)の天気の移り変わり
朝6時は多少雲が広がる程度で、各地で日差しが届くでしょう。日中は晴れ間があり寒さが和らぐでしょう。ただ、早いところでは夕方からにわか雨やにわか雪がありそうです。
そして、夜遅くには佐渡や沿岸部を中心に雨雲がかかるでしょう。もう少し天気のくずれが早まる可能性もありますので、空模様の変化に注意ください。
そしてこの先、今週末は『雪』に注意が必要です。
◆今後の寒気予想
7日(土)には雪が降る目安の寒気が入ってきて、8日(日)はもう一段強い寒気が入ってくる予想です。7日(土)は、はじめは雪になるのは山沿いが中心ですが、夜遅くには平地も雪に変わります。
8日(日)は平地も含めて広く雪が降るでしょう。
そして、この寒気は10(火)ごろにかけて居座り、各地で雪の降りやすい状態が続きそうです。
平地は久しぶり雪となるため、運転など注意してください。
