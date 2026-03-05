5日(木)も寒さが続き、にわか雨やにわか雪がありました。さて、6日(金)はゆっくりと天気が下り坂に向かいそうです。



◆6日(金)午前9時の予想天気図

日本海の低気圧が発達しながら東に進んでくるでしょう。県内の午前は各地で日差しが届きますが、午後は雲が厚くなり傘が必要なところもありそうです。



また、低気圧が近づく夜は沿岸部を中心に風が強まるでしょう。



◆6日(金)の天気の移り変わり

朝6時は多少雲が広がる程度で、各地で日差しが届くでしょう。日中は晴れ間があり寒さが和らぐでしょう。ただ、早いところでは夕方からにわか雨やにわか雪がありそうです。



そして、夜遅くには佐渡や沿岸部を中心に雨雲がかかるでしょう。もう少し天気のくずれが早まる可能性もありますので、空模様の変化に注意ください。



そしてこの先、今週末は『雪』に注意が必要です。



◆今後の寒気予想

7日(土)には雪が降る目安の寒気が入ってきて、8日(日)はもう一段強い寒気が入ってくる予想です。7日(土)は、はじめは雪になるのは山沿いが中心ですが、夜遅くには平地も雪に変わります。



8日(日)は平地も含めて広く雪が降るでしょう。

そして、この寒気は10(火)ごろにかけて居座り、各地で雪の降りやすい状態が続きそうです。



平地は久しぶり雪となるため、運転など注意してください。