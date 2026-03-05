トーラクは、カップマルシェシリーズ3品を3月9日から発売する。

その季節に楽しみたい、特別な産地や品種の野菜や果物を売っているマルシェ。カップマルシェとは、そんなマルシェで売られているようなこだわり素材のおいしさをぎゅーっとカップに詰めたスイーツとなっている。素材の良さを存分に生かし、丁寧に作り上げたおいしさを楽しんでほしいとのこと。

カップマルシェでは、厳選された産地や品種のこだわり素材を使用している。また、素材ごとに、それぞれの個性を引き出す技で作りこんだ。余計なものを極力加えず、素材の良さを生かした。



「カップマルシェ 丸ごと搾り瀬戸内レモンのレアチーズ」

「カップマルシェ 丸ごと搾り瀬戸内レモンのレアチーズ」は、丸ごと搾った瀬戸内レモンの爽やかな酸味を活かしたレアチーズ。瀬戸内レモンを丸ごと搾った混濁ストレート果汁を使用し、素材そのもののおいしさを活かした。レモンとレアチーズ、2つの絶妙なバランスを追求した、春先から夏にかけてぴったりの味わいを楽しんでほしいという。



「カップマルシェ 宮崎県産アップルマンゴーのプリン」

「カップマルシェ 宮崎県産アップルマンゴーのプリン」は、宮崎県産アップルマンゴーの濃厚な甘みとまろやかなコクを楽しめるプリン。濃厚な甘みとまろやかなコクが特長のアップルマンゴーピューレを使用し、素材そのもののおいしさを活かした。隠し味にパッションフルーツ果汁を加えることで、あと口までマンゴーらしいコクを感じてもらえる。口いっぱいに広がるマンゴーの味わいを、とろけるような口当たりで楽しんでほしい考え。



「カップマルシェ 静岡県産クラウンメロンのプリン」

「カップマルシェ 静岡県産クラウンメロンのプリン」は、静岡県産クラウンメロンの芳醇な甘い香りを楽しめるプリン。芳醇な香りと濃厚な甘さが特長のクラウンメロンピューレを使用し、素材そのもののおいしさを活かした。隠し味に生クリームを加え、なめらかな食感とコクが感じられるよう仕上げている。まるでクラウンメロンを食べているかのようなおいしさを楽しんでほしいという。

［小売価格］各162円（税込）

［発売日］3月9日（月）

トーラク＝https://www.toraku.co.jp