¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ë°û¤ó¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¡ÖÄ¹´üÊÝÂ¸¤Ç¤­¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¡¡¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ú°ûÎÁ¿å¡Û¥È¥Ã¥×5

¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ú°ûÎÁÎà¡Û¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¿å¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê·îÊÌ¡¢26Ç¯3·î2ÆüÌë»²¾È¡Ë¤è¤ê¡¢¥È¥Ã¥×5¤À¡£
¡Ú5°Ì¡ÛµÜºê¸© ¾®ÎÓ»Ô¡Ö¡Ú¥ß¥Í¥é¥ë¤¿¤Ã¤×¤êÅ·Á³¿å¡Û¥é¥Ù¥ë¤Î¤Ê¤¤ºÙÌî¤ÎÅ·Á³¿å 555ml¡ß24ËÜ¡×4000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
¡À¥·¥ê¥«´ÞÍÎÌÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡¿
ºÙÌî¤ÎÅ·Á³¿å¤Ë¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡ª
Ìó50Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¼«Ê®¤·¤¿Å·Á³¿å¤ò²ÃÇ®»¦¶Ý°Ê³°¤Ï¼ê¤ò²Ã¤¨¤º¤Ë¥Ü¥È¥ê¥ó¥°¡£
ËÉÙ¤Ê¥ß¥Í¥é¥ë¤ò´Þ¤à´õ¾¯¤ÊÃæ¹Å¿å¡£ÄÌ¾Î¡ÖÈþ¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´õ¾¯¤ÊŽ¢¥·¥ê¥«Ž£¤Ê¤É¡¢·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ¡¦¼ã¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Î´õ¾¯¤Ê¥ß¥Í¥é¥ëÀ®Ê¬¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â¼è¤ê°·¤ï¤ì¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú4°Ì¡ÛÆàÎÉ¸© ÆàÎÉ»Ô¡Ö¿å 500ml 24¡Á48ËÜ/1²ó Äê´üÊØ1~12²ó¡×6000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¡¦·î¥öÀ¥¡£
Çß¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤ÎÃÏ¤Ç¡¢ÃÏ²¼Ìó200m¡¢²ÖÖ¾´äÁØ¤òÄÌ¤Ã¤ÆËá¤«¤ì¤¿µ®½Å¤Ê¿å¸»¤«¤éµâ¤ß¾å¤²¤¿¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡Ö±üÂçÏÂ¤ÎÌÃ¿å¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥¯¥»¤¬¤Ê¤¯¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¸ý¤¢¤¿¤ê¤Î pH7.7¤ÎÆð¿å¡£
ÃíÌÜ¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¡ÖÅ·Á³¥·¥ê¥«¡×¤ò´Þ¤ß¡¢ËèÆü¤Î¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤âÅ¬¤·¤¿¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤¤¤ª¿å¤Ç¤¹¡£
¿åËÜÍè¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤ Èó²ÃÇ®½èÍý ¤ÇÃúÇ«¤Ë¥Ü¥È¥ê¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¡ß1È¢24ËÜÆþ¤ê¤Ç¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤ä¤¹¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º¡£
¤µ¤é¤Ë¾ÞÌ£´ü¸Â¤Ï 2Ç¯ ¤ÈÄ¹¤¯¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÉºÒÍÑ¤ÎÈ÷Ãß¿å¡¦Èó¾ïÍÑ°ûÎÁ¿å¤È¤·¤Æ¤â¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö±üÂçÏÂ¤ÎÌÃ¿å¡×¤Î¥í¥´¤Ï¡¢¹ñÊõ¡¦ÅìÂç»û Âè219À¤ÊÌÅö¡Ö¾åÌîÆ»Á±»Õ¡×Ä¾É®¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£
ÎÏ¶¯¤¯¡¢ÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë½ñ¤¬¡¢¤³¤Î¿å¤Î»ý¤ÄÀ¸Ì¿ÎÏ¤ÈÀ¶¤é¤«¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆàÎÉ¤ÎÂç¼«Á³¤¬°é¤ó¤ÀÌÃ¿å¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´²ÈÄí¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡Ö´óÉÕ¤«¤é1½µ´ÖÄøÅÙ¤Ç¾¦ÉÊ¤¬ÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤Æð¿å¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤à¤Ç¤âÎÁÍý¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÉáÃÊ°û¤à¿å¤òÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¿å¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â°û¤ß¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªÆÏ¤¯¤Î¤âÁá¤¯¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ª¿å¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈºÇ¹â¤Ç¤¹¡£ºÊ¤â¡¢Åà¤é¤»¤Æ¤«¤É¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú3°Ì¡Û»³Íü¸© »³Ãæ¸ÐÂ¼¡Ö¡ã¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹¡äÉÙ»Î»³ÁóÅ·¤Î¿å 500ml¡ß96ËÜ¡Ê£´¥±¡¼¥¹¡Ë¡×16000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
ÉÙ»Î»³¤ÎÅ·Á³¥Ð¥Ê¥¸¥¦¥à¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿ÉÙ»Î»³Ï¼¤ÎÅ·Á³¿å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÉÙ»Î»³Ï¼¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤äÀã¤¬ÃÏÃæ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ß¡¢´öÁØ¤â¤ÎÍÏ´ä¤ËÄ¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤ÆßÉ²á¤µ¤ìËá¤«¤ì¤¿¥Ð¥Ê¥¸¥¦¥àÅ·Á³¿å¡£
pH7.6¤Î¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Î¿å¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤°û¤ß¿´ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡Ö¿å¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢96ËÜ¤âÂçÎÌ¤ËÂðÇÛ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢½Å¤¿¤¤¤â¤Î¤ò±¿¤Ð¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÄ¹¤Ç4¤«·îÂÔ¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï2½µ´Ö¤ÇÇÛÃ£¤Ç¤·¤¿¡£¿½¤·¹þ¤ß»þ¤Ë¡¢º£¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤ÇÆÏ¤¯¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê50Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖËèÆüÌÜ°Â¤ò¤â¤Ã¤Æ°û¤à¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¥é¥Ù¥ë¥ì¥¹¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¤³¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»ö¤¬¡¢À¨¤¯³Ú¤Ç½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¤ª¿å¤Ê¤Î¤ÇËèÆü1ËÜÉ¬¤º°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿²ó¥ª¡¼¥À¡¼¤·¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£
¼¡²ó¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ê70Âå°Ê¾å¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú2°Ì¡Û¼¯»ùÅç¸© ¿â¿å»Ô¡Ö°û¤à²¹Àô¿å/²¹Àô¿å99¡Ê1.9L¡ß12ËÜ¡Ë¡×15000±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
ºùÅç¤ÎÏ¼¡¦¿â¿å²¹Àô¤«¤éÍ¯½Ð¤¹¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡£
pH9.9¤Î¹â¤¤¥¢¥ë¥«¥êÀ¤È¹ÅÅÙ1.7¤ÎÄ¶Æð¿å¤Ç¾ï²¹¤Ç¤â¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¤ª¿å¤Ç¤¹¡£
ÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¡¦ÎÁÍý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¥â¥Ç¥ë¤äÃøÌ¾¿Í¤âÂ¿¿ô°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡Ö²¿½½Ç¯Á°¤«¤é°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤ª¿å¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤í¤ä¤«¤µ°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬ºÇ¹â¡ª
¿å½Ð¤·¤Ç¿§¡¹¤Ê¤ªÃã¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬
Æð¿å¤Ê¤Î¤ÇÁá¤¯½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
»×¤¤¤Î¤Û¤«Áá¤¯ÅþÃå¤·¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ö²¿Ç¯¤âÁ°¤«¤é¤Û¤ÜËèÇ¯¥ê¥Ô¡¼¥ÈÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÒ³²»þ¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Ç¤ªÊÆ¤ò¤¿¤¯¤È¤¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤á¤é¤«¤Ç°û¤à¤Î¤Ë¤â¤ª¤¤¤·¤¤¿å¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö¤È¤Æ¤â¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¸ý¤¢¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¯¡¢¤¹¤Ã¤ÈÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ë°û¤ó¤À¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿å¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê30Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡Ú1°Ì¡Û¹âÃÎ¸© ¼¼¸Í»Ô¡Ö¡Ú£±£°Ç¯ÊÝÂ¸¿å¡Û ºÒ³²»þ¤ËÈ÷¤¨¤Á¤ç¤¤è¤©¡Á¥»¥Ã¥È 2L¡ß6ËÜ¡×6500±ß
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¡Û
ºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤ë£±£°Ç¯ÊÝÂ¸²ÄÇ½¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ëÄ¹´üÊÝÂ¸¿å¡£
³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å¤Î5¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡¡À¶¾ôÀ¡¦ÉÙ±ÉÍÜÀ¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¡¦¡¡Äã²¹°ÂÄêÀ¡¦½ÏÀ®À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹´üÊÝÂ¸¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊºÊñÍÑ¤ÎÃÊ¥Ü¡¼¥ë¤Ï¶¯ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢Ì©ÉõÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¼ê·ê¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÄí¤ä´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¼«¼çËÉºÒÁÈ¿¥¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¿Ì¡¢ÂæÉ÷¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤ÎºÝ¡¢¿©¤ÙÊª¤ä¿å¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ê¤É¤ÎÈó¾ï»þ¤Î±Æ¶Á¤ÇÈó¾ï¿©¤äÈ÷Ãß¿å¡¦ÊÝÂ¸¿å¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤«¤éÈ÷Ãß¤È¤·¤ÆºÇÄã¸ÂÉ¬Í×¤Ê¿å¤ÎÎÌ¤Ï¡¢Âç¿Í1Æü2¥ê¥Ã¥È¥ë¡ß3ÆüÊ¬¡á6¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¿Í²ÈÂ²¤Ê¤é12¥ê¥Ã¥È¥ë¡¢4¿Í²ÈÂ²¤Ê¤é24¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ò¤Ï¤¸¤á²Æµ¨¤ÎÇ®Ãæ¾É¤äËÉºÒ¤ò°Õ¼±¤·¡¢»öÁ°¤ËÈó¾ï¡¦ÊÝÂ¸¿©¡Ê´ÌµÍ¤Ê¤É¡Ë¡¢È÷Ãß¡¦ÊÝÂ¸¿å¤Ê¤ÉËÉºÒ¥°¥Ã¥º¡¦Èó¾ï¿©¥»¥Ã¥È¤ò½àÈ÷¡¢ÂÐºö¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼¼¸Í»Ô¤Ë¤Ï5Ç¯ÊÝÂ¸¿å¤ä10Ç¯ÊÝÂ¸¿å¡¢500£í£ì¤ÎÊÝÂ¸¿å¡¢°ûÎÁ¿å¤ÎÄê´üÊØ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¾ÊÖÎéÉÊ¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¸ý¥³¥ß¡Û
¡Ö¿ÌºÒ¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç½é¤á¤ÆÍê¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢
°ìÈÌÅª¤Ê¿å¤ÏÇã¤¤Ä¾¤¹ºÝ¤Ë½Å¤¿¤¤¤Î¤ÇÄ¹´üÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢£±£°Ç¯¤ÈÄ¹¤¤ÅÀ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¡Ö10Ç¯¤âÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¾ÃÈñ´ü¸Â¤ò10Ç¯¤â¤Î´Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤è¤¤¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê60Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¡ÖÄ¹´üÊÝÂ¸¿å¤Ï5Ç¯¤ä£·Ç¯¤Î¤â¤Î¤ÏÂ¿¤¯¸«¤«¤±¤ë¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ï10Ç¯¤âÊÝÂ¸¤Ç¤¡¢2L¡ß12ËÜ¤È¤¤¤¦ÎÌ¤Ë¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³¤ÍÎ¿¼ÁØ¿å¤È¤¤¤¦¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£¡×¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë