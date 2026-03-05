ポッカサッポロフード＆ビバレッジは、「じっくりコトコト 感動（かんどう）コーンポタージュ」「じっくりコトコト 旨深（うまぶか）クラムチャウダー風」「じっくりコトコト 濃醇（のうじゅん）海老のビスク」「じっくりコトコト 甘熟（かんじゅく）かぼちゃポタージュ」を、3月9日から発売する。

同社は1980年にスープ市場へ参入して以来、これまで常に“より良いスープ”を目指すという想いを込めて、味わい、技術、形態のすべてにおいて追求を重ねてきた。1996年には「じっくりコトコト煮込んだスープ」を発売し、これまでブランド累計で300種類以上の商品を生み出し、今年2026年に「じっくりコトコト」ブランドは30周年の節目を迎えている。

この節目に「30年分の想いとこだわりを詰め込んだ」ワンランク上のスープとして、「じっくりコトコト」ブランド箱シリーズが生まれ変わる。

発売当初から、時間をかけて丁寧に作り上げていくというブランドの考え方はそのままに、現代の慌ただしい日常に着目し、「手間を惜しまず作ったスープだからこそ、じっくりと味わう時間を楽しんでもらいたい」という想いを込めた。中味やパッケージの表現にもこだわり、より上質な味わいや価値を届ける。

新商品4品とも、厳選した素材そのもののおいしさが引き立つよう、ベースとなる素材に加え、独自開発をした特製ブイヨンと特製クリームで、濃厚な奥深い味わいに仕上げた。



「じっくりコトコト 感動コーンポタージュ」

「じっくりコトコト 感動コーンポタージュ」は、素材のおいしさを感じられるよう、スイートコーンの甘みを引き出した濃厚コーンポタージュ。たっぷり溶け込んだコーンの甘みと、ふんわりとした優しいくちどけが楽しめる。



「じっくりコトコト 旨深クラムチャウダー風」

「じっくりコトコト 旨深クラムチャウダー風」は、3種の貝の旨みとじゃがいもの甘みが溶け込んだ、クリーミーなスープ。貝とじゃがいも、特製クラム風具材が織りなすコク深い味わいが特長となっている。



「じっくりコトコト 濃醇海老のビスク」

「じっくりコトコト 濃醇海老のビスク」は、2種の海老原料と特製アメリケーヌソースパウダーを用いた、旨みとコクのあるビスクスープ。海老の複雑味と濃厚さが存分に味わえる。



「じっくりコトコト 甘熟かぼちゃポタージュ」

「じっくりコトコト 甘熟かぼちゃポタージュ」は、甘く熟したかぼちゃのおいしさと、ホクホクとした繊維感が感じられる濃厚かぼちゃスープになっている。

新しく生まれ変わった「じっくりコトコト」ブランド箱シリーズを通じて、素材にこだわったスープのおいしさはもちろん“自分時間をちょっと贅沢に”、そのスープをゆったり味わうくつろぎのひとときまでも届けていく。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月9日（月）

ポッカサッポロフード＆ビバレッジ＝https://www.pokkasapporo-fb.jp