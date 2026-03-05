

「高たんぱくヨーグルト スキル プレーン砂糖不使用」

ニッポンハムグループの日本ルナは、健康志向・たんぱく質需要が高まる中、ジム・トレーニングユーザーにおすすめの「高たんぱくヨーグルト スキル プレーン砂糖不使用」を3月9日から全国の量販店、コンビニエンスストアなどで発売する。

近年、健康志向や筋力向上へのニーズの高まりを受け、高たんぱく（「高たんぱく」とは、たんぱく質8.5g以上／100kcalのもの（食品表示基準））食品市場が急速に拡大している。特に高たんぱくヨーグルトは、その手軽さとおいしさから幅広い世代に支持されており、フィットネス市場の拡大とともに関心が高まっている。

このような背景のもと、同社ではジムやトレーニングを行うユーザーに満足してもらえる商品を開発した。同商品は、脂肪ゼロ・87kcalでありながら、1カップ（125g）で14gのたんぱく質を手軽に摂取できる、食べ応えのあるヨーグルト。生きて腸まで届くビフィズス菌入りで、爽やかな酸味と濃厚でクリーミーな食感が特長になっている。砂糖不使用なので、好みの味付けができ、健康を意識した人の間食や食事の一部としても楽しめる。また、原材料は乳製品のみを使用。ジム・トレーニングユーザーはもちろん、健康を意識する幅広い層にもおすすめになっている。

日本ルナは、「おいしさの発見」をコンセプトに、新しい技術、新しい乳酸菌の発見に努め、安心品質を徹底して、他にはないモノづくりを消費者視点で追求していく考え。

［小売価格］208円（税込）

［発売日］3月9日（月）

日本ルナ＝https://www.nipponluna.co.jp