「最強開運日」といわれる５日、芸能人やアナウンサーらが続々と結婚を発表している。

この日は「天赦日」「一粒万倍日」「寅の日」「大安」が重なる四重吉日と言われ、金運、仕事運、人間関係などがうまくいく、超開運日。一部ではこの４つが重なる日は、次は２０３２年４月２日と言われ、６年後となる。

こんな最強の日に結婚を発表したのがももいろクローバーＺの佐々木彩夏。公式サイトで「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです。これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」とのコメントを発表した。

５人組ヒップホップグループのＤＯＢＥＲＭＡＮ ＩＮＦＩＮＩＴＹのＫＡＺＵＫＩもインスタグラムで結婚を発表。お相手は妊娠していることも明かし「「まだまだ未熟ではありますが、家庭を持ち、男としてもアーティストとしても成長して、今まで以上に素晴らしい作品や、ステージをお届けしたいと思っています。これからもどうか温かい応援をよろしくお願いいたします」とファンに報告した。

ニッポン放送の東島衣里もインスタで結婚を報告。富山チューリップテレビの橋本星奈アナウンサーもインスタで結婚を報告し「この４つの吉日が重なる確率は２５０００分の１。年に換算すると約６８年に１度という今日を２人のスタートに選びました」と説明していた。