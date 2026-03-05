女性刑務所、妻の面会に訪れた男性は元暴力団員…「奇跡のような取材に成功」 異色ドキュメンタリー『ハートフルワールド』新作放送
ディレクターが1人取材で“ハートフル”を探す、CBCテレビの異色ドキュメンタリー番組『ハートフルワールド』の新作「岐阜・笠松刑務所編」が、7日深夜0時58分〜1時28分（CBCローカルエリア）に放送される。
【動画】「どういった罪で入られてるんですか？」…『ハートフルワールド』岐阜・笠松刑務所編 予告
私たちが普段なかなか窺い知ることのできない世界。そこにはどんな人たちが暮らしていて、どんな人生を送ってきたのか。ディレクターが1人で訪れて“ハートフル”を探す不定期放送ドキュメンタリー番組。スタジオMCはヒコロヒー。
今回の舞台は、岐阜県にある女性刑務所、笠松刑務所。罪を犯した約300人の女性たちがここで服役している。
出会ったのは、妻の面会に訪れていた1人の男性。彼は元暴力団員。これまでに11回も服役してきたが、「ステージ4」のがんを宣告されたことを機に更生を誓ったという。「妻にも普通の生活の素晴らしさを知ってほしい」。そして迎えた出所の日、そんな夫の想いに、妻は…。
8日正午からTVerで見逃し配信。
■スタジオMC・ヒコロヒー収録後の感想
蛇のようにしぶとい取材力はこの番組の醍醐味ですが、そこで番組として奇跡のような取材に成功しています。あと、やっぱりタバコをうまそうにのむ人間の顔はええもんがありました。
【動画】「どういった罪で入られてるんですか？」…『ハートフルワールド』岐阜・笠松刑務所編 予告
私たちが普段なかなか窺い知ることのできない世界。そこにはどんな人たちが暮らしていて、どんな人生を送ってきたのか。ディレクターが1人で訪れて“ハートフル”を探す不定期放送ドキュメンタリー番組。スタジオMCはヒコロヒー。
出会ったのは、妻の面会に訪れていた1人の男性。彼は元暴力団員。これまでに11回も服役してきたが、「ステージ4」のがんを宣告されたことを機に更生を誓ったという。「妻にも普通の生活の素晴らしさを知ってほしい」。そして迎えた出所の日、そんな夫の想いに、妻は…。
8日正午からTVerで見逃し配信。
■スタジオMC・ヒコロヒー収録後の感想
蛇のようにしぶとい取材力はこの番組の醍醐味ですが、そこで番組として奇跡のような取材に成功しています。あと、やっぱりタバコをうまそうにのむ人間の顔はええもんがありました。