»°ÍÛ¾¦²ñ¡¢¥³¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥ó¥è¡¼¥³¡¼¥È¡×¤«¤é²¹ÃÈ²½»þÂå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö100Ç¯¥³¡¼¥È ¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥Ð¥ë¥Þ¥«¡¼¥ó¥³¡¼¥È¡×¤òÈ¯Çä
»°ÍÛ¾¦²ñ¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥³¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥ó¥è¡¼¥³¡¼¥È¡ÊSANYOCOAT¡Ë¡×¤Ïº£Ç¯80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ëµ¨ÀáÊÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö100Ç¯¥³¡¼¥È ¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥Ð¥ë¥Þ¥«¡¼¥ó¥³¡¼¥È¡×¤ò¡Ö¥µ¥ó¥è¡¼¥³¡¼¥È¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë10Å¹ÊÞ¡¢¤ª¤è¤Ó»°ÍÛ¾¦²ñ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Åù¤Ç3·î4Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¤³¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Ã»´ü²½¤¹¤ë½Õ¤ä½©¤Ë¤âËÜ³ÊÅª¤Ê¥³¡¼¥È¤ÎÁõ¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦³«È¯¤·¤¿·ÚÎÌ¥¿¥¤¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ûÂ¸¤Î¡Ö100Ç¯¥³¡¼¥È ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¡×¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀ¸ÃÏ½ÅÎÌ¤ò15¡ó·ÚÎÌ²½¤·¤¿ÂÑµ×¤Ï¤Ã¿åÀ¤Î¤¢¤ë¥³¥Ã¥È¥ó¥®¥ã¥Ð¥¸¥óÀ¸ÃÏ¤ò³«È¯¤·¡¢¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿ÁíÎ¢»ÅÎ©¤Æ¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÊÃåÍÑ´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¸»º¤Ï¥³¡¼¥ÈÀì¶È57Ç¯¤ÎÆ±¼Ò¹©¾ì¡Ö¥µ¥ó¥è¡¼¥½¡¼¥¤¥ó¥° ÀÄ¿¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤Ç¹Ô¤¤¡¢¿¦¿Í¤¬Í×½ê¤Ç»Ü¤¹¼êË¥¤¤¤ä¶õÃæ¥×¥ì¥¹¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥ó¥è¡¼¥³¡¼¥È¡×¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Î°ìÃå¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¹ÃÈ²½»þÂå¤Î¿·¤·¤¤¥³¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£80¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢º£¸å¤âÅÁÅý¤È³×¿·¤òÍ»¹ç¤·¡¢»þÂå¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±è¤Ã¤¿¥³¡¼¥È¤ò¤Ä¤¯¤êÂ³¤±¤ë¹Í¤¨¡£
»°ÍÛ¾¦²ñ¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä¹´ü²½¤¹¤ë²Æ¡¢Ã»½Ì¤µ¤ì¤ë½Õ¡¦½©¤È¤¤¤¦µ¤¸õ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á°ìºòÇ¯¤«¤é¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊ³«È¯¡¦ÈÎÇä·×²è¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ÕÊª¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¼ûÍ×´ü´Ö¤ò½¾Íè¤Î3¥õ·î¤«¤é3¡Á4·î¤Î2¥õ·î´Ö¤ËÃ»½Ì¤·¤¿¿·¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢º£Ç¯½Õ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÖÃ»¤¤½Õ¡×¡Ö´¨ÃÈº¹¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Ã»´ü·èÀï·¿¤Î¥³¡¼¥È¥¢¥¤¥Æ¥àÀïÎ¬¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Õ¥³¡¼¥È¡¦¥¢¥¦¥¿¡¼¤ÎÁíÀ¸»º¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ9³äÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¦¥§¥¤¥³¡¼¥È¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¾æ¡×¡Ö·ÚÎÌ²½¥³¡¼¥È¡×¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¡¢µ¤·Ú¤Ë±©¿¥¤ìÄ¹´ü´ÖÃåÍÑ¤Ç¤¤ë½Õ¥³¡¼¥È¡¦¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÅêÆþ¤·¡¢¼Â¼û¤Ë´ð¤Å¤¯¾ÃÈñ¼Ô¥Ë¡¼¥º¤Ë¤¤áºÙ¤«¤¯±þ¤¨¤ëÊý¿Ë¤À¤È¤«¡£
»°ÍÛ¾¦²ñ¤ÎÁÄ¶È¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥ó¥è¡¼¥³¡¼¥È¡×¤Ïº£Ç¯80¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀ¸³è¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥³¡¼¥È¤òÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ö100Ç¯¥³¡¼¥È¡×¤òÈ¯Çä¡£¸½ºß¡¢¡Ö100Ç¯¥³¡¼¥È¡×¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥È¥ì¥ó¥Á¤È¥Ð¥ë¥Þ¥«¡¼¥ó¥³¡¼¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥á¥ó¥º¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º·×26·¿¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìºòÇ¯½©Åß¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï²¹ÃÈ²½·¹¸þ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥â¥Ç¥ë¡¢ºòÇ¯½Õ¤Ë¤Ï¥¸¥ì¥â¥Ç¥ë¤òÅêÆþ¡£ÆÃ¤Ë¡Ö100Ç¯¥³¡¼¥È¡×»Ë¾åºÇ¤âÃ»¤¤Ãå¾æ¤È¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¾æ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢·×²è¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ëÈÎÇä¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¡¢¥³¡¼¥È¤ÎÁõ¤¤¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄó°Æ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
²¹ÃÈ²½¤äÁõ¤¤¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë²½¤¬¿Ê¤ß¥³¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤Î¥³¡¼¥È¤ò¤è¤êµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¥µ¥ó¥è¡¼¥³¡¼¥È¡×¤ÏÃ»´ü²½¤¹¤ë½Õ¤ä½©¤Ë¤âÃåÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤·ÚÎÌ¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö100Ç¯¥³¡¼¥È ¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥Ð¥ë¥Þ¥«¡¼¥ó¥³¡¼¥È¡×¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö100 Ç¯¥³¡¼¥È¡×¤Ï¡ÈÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ±Ê¤¯°¦¤µ¤ì¤ë¥³¡¼¥È¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÂÎ¸½¤·¤¿2013Ç¯¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñÆâÀ¸»º¤Î¥³¡¼¥È¡£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥È¥¦¥§¥¤¥È¥Ð¥ë¥Þ¥«¡¼¥ó¥³¡¼¥È¡×¤Ï¡¢Ã»´ü²½¤¹¤ë½Õ¤ä½©¤Ë¤âËÜ³Ê»ÅÍÍ¤Î¥³¡¼¥È¤ÎÁõ¤¤¤òÄ¹¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿·ÚÎÌ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ûÂ¸¤Î¡Ö100Ç¯¥³¡¼¥È¡×¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÀ¸ÃÏ½ÅÎÌ¤ò15¡ó·ÚÎÌ²½¤·¤¿ÂÑµ×¤Ï¤Ã¿åÀ¤ò¤â¤Ä¥³¥Ã¥È¥ó¥®¥ã¥Ð¥¸¥óÀ¸ÃÏ¤ò³«È¯¡£¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿ÁíÎ¢»ÅÎ©¤Æ¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë±©¿¥¤ì¤ë¡£ÈæÍã»ÅÎ©¤Æ¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¸å¿Èº¢¤Î¥¤¥ó¥Ð¡¼¥Æ¥Ã¥É¥×¥ê¡¼¥Ä¤Ë¤è¤ëÍ¥²í¤Ê¥Æ¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¶ß¤Ë¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥ÈÀì¶È57Ç¯¤ÎÆ±¼Ò¹©¾ì¡Ö¥µ¥ó¥è¡¼¥½¡¼¥¤¥ó¥° ÀÄ¿¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¤ÇÀ¸»º¤·¡¢¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¼êË¥¤¤¤ä¶õÃæ¥×¥ì¥¹¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·Ú¤ä¤«¤µ¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÙÆü¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤Î¥³¡¼¥È¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë°ìÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÇºà¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¡Ö100 Ç¯¥³¡¼¥È¡×¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤ÎÀ¸ÃÏ¤ËÈæ¤Ù¤ÆºÙ¤¤ÈÖ¼ê¤Î»å¤Ç¿¥¤ê¤¢¤²¡¢À¸ÃÏ¤Î½Å¤µ¤ò15¡óÄø·ÚÎÌ²½¤·¤¿¡£À¸ÃÏÉ½ÌÌ¤Ë¤ÏÅí¤ÎÈé¤Î¤è¤¦¤Ë¤Û¤Î¤«¤Ëµ¯ÌÓ¤µ¤»¤ë¥Ô¡¼¥Á²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢¹â¤¤¶õµ¤°µ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ¡°Ý¤ò¤â¤ß¤Û¤°¤·¡¢ÌÊ¤¬»ý¤Ä½À¤é¤«¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤¿ÂÑµ×¤Ï¤Ã¿åÀ¤Î¤¢¤ë¥³¥Ã¥È¥ó¥®¥ã¥Ð¥¸¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥£¥á¥ó¥º¤ÏÃå¾æ80Ñ¡Ê36¹æ¥µ¥¤¥º¡§80Ñ¡¢38¹æ¥µ¥¤¥º¡§82Ñ¡Ë¤ÈÃ»¤á¤ËÀßÄê¡£ÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê¥é¥¤¥Ê¡¼¤ò¤¢¤¨¤ÆÌµ¤¯¤·¤¿ÁíÎ¢»ÅÎ©¤Æ¤Ç·Ú¤ä¤«¤Ë±©¿¥¤ì¤ë¡£
ÈæÍã»ÅÎ©¤Æ¤Ç¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ð¥ë¥Þ¥«¡¼¥ó¥³¡¼¥È¡£¸å¿Èº¢¤Ë¿¼¤¯Æþ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Ð¡¼¥Æ¥Ã¥É¥×¥ê¡¼¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Í¥²í¤Ë¹¤¬¤ë¥Æ¥ó¥È¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤È¤Î¤³¤È¡£¶ß¤Î·Á¾õ¤Ï´Ý¤ß¤ò¤â¤¿¤»¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤¯ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¹ø¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Ï¾Ê¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢´ÓÄÌ¼°¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ê¥³¡¼¥È¤òÃå¤¿¾õÂÖ¤ÇÃæ¤ËÃå¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¥Ý¥±¥Ã¥È¾õ¤Î ³«¸ýÉô¤Î¤³¤È¡Ë¤È¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ê¥³¡¼¥È¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ëÂç¤¤ÊÂÞ¾õ¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¡Ë¤òÈ÷¤¨¤¿ËÜ³Ê»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¸»º¤ÏË¥À½¤«¤é»Å¾å¤²¤Î¥×¥ì¥¹¡Ê¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¡Ë¤Þ¤Ç³Æ¹©Äø¤ÇºÇÅ¬¤Ê¼ê»Å»ö¤ò»Ü¤¹¡¢¥³¡¼¥ÈÀì¶È57Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤ÄÆ±¼Ò¹©¾ì¡Ö¥µ¥ó¥è¡¼¥½¡¼¥¤¥ó¥° ÀÄ¿¹¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¡×¡ÊÀÄ¿¹¸©¼·¸ÍÄ®¡Ë¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ª¤«¤é¿þ¤Ë¤«¤±¤ÆÏÄ¤ß¤ä¤è¤É¤ß¤¬¤Ê¤¯¡¢À°Á³¤ÈÀ¸ÃÏ¤¬Íî¤Á¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÍýÁÛ¤Ë·Ç¤²Ë¥À½¡£¶ß¤¬¼ó¤Ë¤Ê¤¸¤à¤è¤¦¶ß¼þ¤ê¤Ï¼êË¥¤¤¡¢¥Ü¥¿¥óÉÕ¤±¤â¿¦¿Í¤¬¼êºî¶È¤Ç¹Ô¤¤¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÀºåÌ¤Êµ»½Ñ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
»Å¾å¤²¤Î¥×¥ì¥¹¡Ê¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¡Ë¹©Äø¤Ç¤Ï¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤òÈþ¤·¤¯ÊÝ¤Ä¤¿¤áÀ¸ÃÏ¤ËÍ¾·×¤Ê°µ¤ò¤«¤±¤º¡¢¶õµ¤¤ò´Þ¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÀ°¤¨¤ë¶õÃæ¥×¥ì¥¹¤ò»Ü¤·¡¢Í×½ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¤ë¼ê»Å»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·Ú¤ä¤«¤µ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Î©ÂÎ´¶¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥á¥ó¥º¡§15Ëü4000±ß
¥¦¥£¥á¥ó¥º¡§14Ëü3000±ß
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë
»°ÍÛ¾¦²ñ¡áhttps://www.sanyo-shokai.co.jp