歌手で俳優の小林旭が５日、大阪・新歌舞伎座で「小林旭コンサート〜マイトガイ、永遠に〜」（６日・同所）のリハーサルを公開。リハーサル後には同公演を皮切りに、２７年１１月の８９歳の誕生日まで、２１カ月をかけて８８カ所を回る「小林旭 ＡＫＩＲＡ８８〜マイトガイ、最後の言霊〜 八十八ヵ所イベント」の開催を発表した。

１１月の誕生日で８８歳、米寿を迎える小林は、過酷な長丁場に挑む理由を「米寿っていうのは、一つの人生の大きなポイントとして、区切りをつける必要があるんじゃないかな」と説明。「米寿という人生の区切りにおいて、（今の自分は）めぼしいものがなにもない、振り返ってみると。映画をやっていた頃は『あれをやってる、これをやってる』と出せるけど。記念すべきポイントをつくって終わりたい」と、今回の挑戦に至った思いを語った。

４月頃には新曲をリリース予定。加齢から声が出にくくなったといいつつ、「歌ってきたおかげでまだ生きている。歌がなかったら、俳優・小林旭だけだったら、そう長続きはしなかった。できるだけ歌いまくってやっていきたい」と、力強く誓った。

イベントではコンサートだけでなく、過去作の上映会、トークショーなども行い、日活時代を始め、これまで関わってきた数多くの関係者らとも協力。さらにＡＩ技術によって若き日の小林と、６０代の小林による夢の対談も実現するという。

長丁場を前に「悔しいけど足腰は弱くなって、ゴルフのボールはちゃんと当たらないし、今、歩いていてもしっくりこない」と、笑顔で嘆いた小林。それでも「何をやれるかわからないけど、うまく（８９歳まで）生きられたらいいよね。今の状態なら、まだまだ持ちそうな気がするよ」と、イベント完走に自信をのぞかせた。