「できることをとにかくやろう」病院前で交通事故…心肺停止の男性を9人がとっさの動きで救う 熊本
運転中に意識を失い、心肺停止状態になった男性の命を救ったとして、熊本市の医療従事者が表彰されました。
【写真を見る】「できることをとにかくやろう」病院前で交通事故…心肺停止の男性を9人がとっさの動きで救う 熊本
命を守るための迷いのない連携が光りました。
表彰されたのは熊本市南区の「なかの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック」の理事長・中野幸治医師と、クリニックの関係者9人です。
このクリニックの清掃員が、去年12月、クリニック前の歩道に乗用車が乗り上げ、車内に意識のない男性を発見しました。
清掃員は119番通報をするとともに他の職員へ状況を共有し、救急隊が到着するまでの約5分間、看護師たちが心肺停止状態の男性に心臓マッサージなどを施しました。
蘇生した男性は、その後、回復、退院し、社会復帰に向けてリハビリを続けているということです。
とっさの判断で命を救ったこの連携プレー。
なかの耳鼻咽喉科アレルギー科クリニック 中野幸治理事長「分担はなくて、その場にいた人間ができることをとにかくやろうと」
理事長は日ごろの連携についても太鼓判を押しています。
中野幸治理事長「仲の良さはどこにも負けない」
職員も・・・
看護師たち「見ての通り毎日仲良くやらせてもらっています」
消防も「この連携は思うようにいかないのが通常で、それができたのは素晴らしい」と称えました。