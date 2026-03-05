俳優の芳根京子（29）が、ユニークなデザインの衣装を身にまとった最新ショットを披露し、反響が寄せられている。

【映像】芳根京子の水着姿やアメリカで撮影した写真（複数カット）

これまでもInstagramで、真冬にタンクトップ姿で挑んだCM撮影風景や、仲が良い俳優らと密着する姿など、仕事やプライベートについて発信してきた芳根。2025年7月7日には、舞台で共演した俳優・柚希礼音のInstagramに登場し、水着姿でナイトプールを楽しむ様子も見せていた。

アメリカでのおちゃめな最新ショットに反響

2026年3月4日にはInstagramを更新し、アメリカ・ロサンゼルスで行われた映画「私がビーバーになる時」のワールドプレミアでのイベントオフショットを披露。ユニークなデザインの衣装姿でビーバーのマネをする様子や、キャラクターのぬいぐるみを頭に乗せたお茶目な姿も見せている。

この投稿にファンからは「たくさんお写真ありがとうございます、眼福です」「綺麗でかっこよさもあるの、何事ですか」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）