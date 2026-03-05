川口オートのＧＩ「開設７４周年記念グランプリレース」は５日、予選２日目が行われた。

佐藤励（２６＝川口）は７Ｒ、最終周３コーナーで岩見貴史をまくって１着。誕生日を見事に白星で飾った。

「緊張しましたよ。意識してないつもりだったけど、どこかで意識してなのかも。緊張した」と笑って振り返った。

前節の浜松ＳＧ全日本選抜から操作性に違和感があり「車が横に行く。縦に進まない」という症状に悩まされていた。だが、この日は違った。「フレーム交換は大正解。縦に進むようになりました。そのぶん、まくっていけるレースもできるようになりました」と整備が実った。

立て直しに成功したことはバースデー勝利を決めた以上にうれしいようだ。「修正できたのが大きいですね。このままズルズルいくよりいい。修正して１着が取れないと、負けグセというか、沼にハマってしまうので。ほんと、いい状態を維持するのは難しいんですよ」とホッとした様子だ。

これで本格的にエンジン調整に着手できる。「もう少し手前を出したい。レース足の部分ですね」。３日目の準々決勝戦も、しっかり人気に応える走りを披露するつもりだ。