¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£µÆü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£³£°¡Ë¤¬¡¢¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤ËÂÐ¤·ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤Ï½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö£Î£Å£×¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ã£Õ£Ð¡Ê£Î£Ê£Ã¡Ë¡×¤Î£±²óÀï¡Ê£´Æü¡¢¸å³Ú±à¡Ë¤Ç£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Î¥É¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ì¤ËÇÔÀï¡££²·îÂçºåÂç²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À®ÅÄÏ¡¤È¤Î£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦ºÂÀï¤ËÂ³¤¡¢Å¨·³¥»¥³¥ó¥É¤Î²ðÆþ¤Ê¤ÉÈ¿Â§»°Ëæ¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤ÊÅ¸³«¤ÎËö¤Î¥·¥ó¥°¥ë£²Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¶Ë°·³ÃÄ¤È¤Î°äº¨¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï³¤ÌîæÆÂÀ¡õ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¡õÌðÌîÄÌ¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥Á¥§¡¼¥º¡¦¥ª¡¼¥¨¥ó¥º¡õ£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡õ¹â¶¶ÍµÆóÏº¡õ¶â´ÝµÁ¿®¤È£¸¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤ÇÇÔÀï¡£Á°Æü¤Î¤¦¤ÃÊ°¤òÀ²¤é¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½øÈ×¤«¤éÍµÆóÏº¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¥É¥í¥Ã¥×¤ÇÆÀ°Õµ»¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£»î¹ç¤â¥ï¥È¤¬¥Ù¥ó¥À¥Ð¡¼¥ë¡ÊÊÑ·¿¥Í¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡Ë¤Ç¶â´Ý¤«¤é¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤¤ËÜÂâ¤Ë³®²Î¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡ÖºòÆü¤ÎÀï¤¤¸«ÊÖ¤·¤¿¤±¤É¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë£±ÂÐ£·¡©¡Ê¢¨¼ÂºÝ¤Ï£±ÂÐ£¸¡Ë¡¡¤Þ¤¢¤¤¤¤¤è¡£¤½¤ì¤¬¤ªÁ°¤¿¤Á¤ÎÀï¤¤Êý¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¤¿¤À¤¢¤ì¤¬¥¢¥¤¥Ä¤é¤Î¸Â³¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£²¶¤Ï¤½¤ì¤ò¤¿¤ÀÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡£½ÀÆ»»þÂå¤À¤Ã¤Æ¶þ¿«¤äÇÔËÌ¤òÌ£¤ï¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡×¤È£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤Ø¤ÎÊóÉü¤òÀë¸À¡£¡Ö¼Ú¤ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£²ù¤·¤µ¤Ï²¶¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ®ÅÄ¡¢¥Õ¥¡¥ì¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤â¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡Ö¤É¤óÄì¡Ä¤¤¤Þ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ£²Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢²¼¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ëÊý¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤·¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈºÆµ¯¤òÀÀ¤Ã¤¿¥¦¥ë¥Õ¡£²¿¤È¤âÍýÉÔ¿Ô¤ÊÏ¢ÇÔ¤âÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹¡£