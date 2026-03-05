映画俳優で歌手の小林旭が５日、大阪市天王寺区の新歌舞伎座で「小林旭 ＡＫＩＲＡ８８〜マイトガイ、最後の言霊〜八八ヵ所イベント」の記者会見を開催。今年１１月３日に８８歳の誕生日を迎えることをきっかけに、あす６日の同所でのコンサートからスタートし、来年の誕生日までの２１か月間で全国を飛び回る、米寿を記念したイベントをＰＲした。

まさに“米寿を迎えた渡り鳥”だ。「米寿は人生の中でひと区切りするポイントじゃないかな。俺は記念すべきポイントをつくって終わりたい」と自身のレガシーをつくるため、渡り鳥のように全国を飛び回る決意を固めた。冗談ながら「里見（浩太朗）にしても加山（雄三）にしても（８８歳当時に残した）はっきりしたものはないからさ」と同世代の“戦友”スターをバッサリ。そして「でも（イベント終了まで）生きられたらいいけど、ポックリいっちゃうかも分からない」とブラックジョークでオチをつけた。

この日は同所で最終リハーサルも行った。ジャージー姿で「アキラのダンチョネ節」「アキラのツーレロ節」「アキラのズンドコ節」のメドレーや「自動車ショー歌」「熱き心に」などを熱唱。「昔の名前で出ています」を作曲した叶弦大氏が手がける新曲「男の慕情」も披露する予定だったが「弦大さんが体調不良で譜面が間に合わなかった」とのことで、それは延期。ちなみに近日発売予定の同曲のカップリング曲は「今さらマイトガイ節」だそうだ。ＭＣの場面では「８０過ぎたおじいさんが、マイトガイなんてね。火もつかないダイナマイト…」とボヤいて報道陣を笑わせた。

いまでも「食いたいものを食って、飲みたいものを飲む」生活だというが健康そのもの。ただし「正月に冷酒のうまいのを５合瓶１本飲んだら、ひっくり返っちゃった」と、さすがに伝説的な酒豪ぶりにも衰えは来ているようだ。今後、イベントでは若き日のアキラをＡＩ技術でよみがえらせ、現在のアキラと対談する映像作品なども発信していく。「四国巡礼じゃないけど、８８か所巡って厄落としだ。えへへへ」。マイトガイがオールドファンの熱き心を点火させる。