【一番くじ 鬮破滅録カイジ くじを引くのが 気持ちのいい人生ってもんだろっ・・・！】 7月7日 発売予定 価格：1回777円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 鬮破滅録カイジ くじを引くのが 気持ちのいい人生ってもんだろっ・・・！」を7月7日に発売することを発表した。価格は1回777円。

今回「一番くじ」の公式Xアカウントにて本製品の発売決定を発表しており、圧倒的なクオリティでカイジを「MASTERLISE EXPIECE」でフィギュア化することを告知している。

なおポストの内容によると、いくつもの玉を飲み込むあの台も登場するものと推測されるので、今後の情報に期待したい。

(C)福本伸行／講談社