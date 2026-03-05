一番くじカイジ第二弾が発売決定……！ 「一番くじ 鬮破滅録カイジ くじを引くのが 気持ちのいい人生ってもんだろっ・・・！」7月7日発売
【一番くじ 鬮破滅録カイジ くじを引くのが 気持ちのいい人生ってもんだろっ・・・！】 7月7日 発売予定 価格：1回777円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 鬮破滅録カイジ くじを引くのが 気持ちのいい人生ってもんだろっ・・・！」を7月7日に発売することを発表した。価格は1回777円。
今回「一番くじ」の公式Xアカウントにて本製品の発売決定を発表しており、圧倒的なクオリティでカイジを「MASTERLISE EXPIECE」でフィギュア化することを告知している。
なおポストの内容によると、いくつもの玉を飲み込むあの台も登場するものと推測されるので、今後の情報に期待したい。
一番くじカイジ第二弾発売決定・・・！- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) March 5, 2026
圧倒的クオリティのカイジをMASTERLISE EXPIECEで完全再現・・・！
2026年7月7日圧倒的発売予定・・・！
👇引かなきゃ、後悔するぞっ・・・・！https://t.co/w0ysWsrO52
（奥の・・光は・・沼・・の・・・？）#ざわ pic.twitter.com/TMjeXBLMcP
(C)福本伸行／講談社