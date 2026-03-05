【GUNDAM ASSEMBLE】 3月5日 予約開始

「GUNDAM ASSEMBLE DELUXE SET 01」

BANDAI SPIRITSのミニチュアボードゲーム「GUNDAM ASSEMBLE」がAmazonなどで予約受付を開始している。

本製品は、ガンダムシリーズに登場するモビルスーツなどを駒として使用するミニチュア対戦ゲームで、約5cmのミニチュア組み立てて塗装するプラモデル同様の楽しさとボード内の地形を活かした戦略部隊戦闘ゲームが楽しめる。

今回3月5日よりAmazonやあみあみなどの一般店舗にて予約受付を開始しており、「GUNDAM ASSEMBLE STARTER SET 01」や「GUNDAM ASSEMBLE PAINT PACK 01」のエントリーセットのほか、「GUNDAM ASSEMBLE EXPANSION PACK 01～05」のエキスパンションパック、「GUNDAM ASSEMBLE DELUXE SET 01/02」のデラックスセットなどが予約受付中であることが確認できた。

「GUNDAM ASSEMBLE STARTER SET 01」

「GUNDAM ASSEMBLE PAINT PACK 01」

「GUNDAM ASSEMBLE EXPANSION PACK 01」

「GUNDAM ASSEMBLE EXPANSION PACK 02」

(C)創通・サンライズ

(C)創通・サンライズ・MBS