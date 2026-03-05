小島瑠璃子、金髪が“不評”だった芸能人「黒髪に戻せって言われて」 アドバイスもらい「無下にしたくないなと」
タレント・小島瑠璃子（32）が4日に自身のYouTubeチャンネルを更新。宅飲みしながら近況トークを展開し、昨年から続けていた“金髪”に関するエピソードを明かした。
【写真】透け感ワンピースに身を包み金髪姿の小島瑠璃子
小島は昨年7月、約5ヶ月ぶりに投稿したインスタグラムで金髪にイメチェンした姿を披露。そこからずっと金髪を続けている。
タレントのヒロミ（61）からは「黒髪に戻せって言われて…悪いこと言わないから、その方がいいよ、テレビに出るんだったら」と言われたという。その言葉に対し、小島は「人に髪の毛のことを言うの、めっちゃ言いづらいじゃん。本当に私のためを思って言ってくれて。それを無下にしたくないなと思って」と素直な気持ちを語った。
美容師に相談したところ、「せっかくここまで抜いたから、ここから色んな色にしながら、徐々に暗くしていって、最後に黒にたどり着くように遊べばって」と言われたといい、「春先にピンクにしようかって話になってる」と明かした。
