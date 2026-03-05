箱根ランナー・田澤廉、一般女性との結婚を発表「ここ数年の苦しい時期も、明るく、ポジティブに応援し続けてくれました」
箱根駅伝で優勝経験のあるトヨタ自動車の田澤廉（25）が5日、自身のSNSで一般女性との結婚を発表した。
【写真】指輪がキラリ！結婚を発表した田澤廉
田澤はインスタグラムで「いつも応援してくださっている皆様へ」と書き出し、「私事ではありますが、この度一般女性と結婚致しました」と発表した。
「彼女はここ数年の苦しい時期も、明るく、ポジティブに応援し続けてくれました。この支えがあったからこそ、自分も前を向いて取り組むことができました」とつづり、「陸上もより一層頑張ってまいりますのでこれからも応援の程よろしくお願いします 2026年3月5日 田澤廉」と結んだ。
写真では指輪を見せたショットも添えた。
田澤は2000年11月11日生まれ、青森県出身。駒沢大ではエースとして大学駅伝三冠に貢献した。
