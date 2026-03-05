ももいろクローバーZの佐々木彩夏（29）が5日、結婚したことを電撃発表した。お相手は一般男性だという。グループでは3人目の結婚発表となった。

こんな人

グループの末っ子で、08年の加入時はまだ小学生。学生時代はカラオケや包丁を使用した料理を母（あーりんママ）から禁止されるなど、箱入り娘として愛されながら活動してきた。当時の不満を歌ったソロ曲「あーりんは反抗期！」は今でも根強い人気を誇る。

ステージでは指先や髪の毛の動きまで完璧に計算したパフォーマンスを見せ、「ちょっぴりセクシーでおちゃめなももクロのアイドル」としてファンを魅了する。一方で、普段は唐揚げやシュークリームを驚異的な速さで平らげ、お酒も豪快に飲む男前な一面も併せ持つ。豊かなキャラクターで男女問わず多くのモノノフの心をつかんできた。

グループでは末っ子キャラだが、近年は後輩アイドルのプロデュースやさまざまなアイドルとコラボするライブを開催するなど、お姉さん気質な一面も。ファンのために全身全霊を尽くしてきた18年。その姿勢を長く見守ってきたぷにノフ（佐々木のファン）からは、祝福の声が相次ぐはずだ。【野見山拓樹】