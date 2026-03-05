TBS NEWS DIG Powered by JNN

3月6日の関東の天気を高柳光希キャスター、河津真人気象予報士がお伝えします。

・風が強い1日でした…
・東京 4月上旬並みの陽気
・最新さくら開花予想
・晴天続き お花見は?
・あすはだんだん雲広がる