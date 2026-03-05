元乃木坂46の女優堀未央奈（29）が、4日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（深夜2時27分）に出演。後輩を推した。

元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）、モデル、タレント、マージャンプロとして活躍中の岡田紗佳（32）、お笑いコンビ、さらば青春の光の東ブクロ（40）でトーク。それぞれが本当は教えたくたくない、秘密のかわいい女性を紹介した。

堀は後輩の乃木坂46岡本姫奈（22）を挙げ「私がかわいいと思うポイントは゛後輩力゛」と話した。「まず連絡がマメ、お礼にLINEギフトととかも送ってきてくれたりとか」と話した。岡田と森は「え〜」と感心した様子。東ブロクは「いやいやいや、そんな後輩イヤやって。気を使わせてるやん」。

堀は「何か気持ちがうれしいので。その何百倍で返したいと思うんですね」。そして「一緒にご飯とか行ってもまだ緊張していて」と岡本の様子を話した。「何回もご飯に行ってるのに『まだ緊張しています』みたいな、『聞きたいこと考えて来ました』って」。

森は「かわいい〜」、岡田も「それはちょっとかわいいな」と絶賛。東ブクロも「それはかわいい」と言った。堀は「私に憧れて乃木坂に入って来てくれた子なので。私も命懸けで守ろうと思って」と話した。