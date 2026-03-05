ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」には、史上最多８人のメジャー組を含む３０人が集結した。

各国・地域の代表も世界トップクラスの陣容をそろえた中で、どのように勝ち抜いていくのか。チームの戦い方や課題を分析する。

◇

「侍ジャパン」の井端監督が「エース」と認めるのが、山本（米ドジャース）だ。１日朝、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、オリックス時代の本拠地・京セラドーム大阪の写真を投稿。投手陣の柱が満を持して帰国した。

照準を合わせるのは、１次ラウンド初戦となる６日の台湾戦での先発。２０２４年の「ラグザス プレミア１２」を制した台湾は同ラウンド最大のライバルと見られている。さらに日本が同ラウンドを突破した場合、現地１４日に米マイアミで行われる準々決勝に十分な登板間隔を空けて臨めるのも大きい。優勝候補に挙がるドミニカ共和国かベネズエラとの対戦が予想され、総力を挙げた戦いになることは間違いない。

山本に続く先発候補は、菊池（米エンゼルス）と菅野（米ロッキーズ）。大谷（米ドジャース）の打者専念が決まった中で、日米で経験を積み重ねたベテランがそろったのは心強い。

今回のチームは「第２先発」「第３先発」の起用を構想する。球数制限のルールに加え、井端監督には「立ち上がりから飛ばして、次の回に（出力が）落ちることがある。元気な状態でマウンドに上がった投手の方がいい」との考えがあり、先発が本職の複数の投手を２、３回ずつで交代させながら試合終盤まで持ち込みたいという算段がある。

その役割を担うのは、２月２７、２８日の中日との壮行試合にそれぞれ先発して３回を投げた宮城（オリックス）、伊藤（日本ハム）ら、各球団のエース級の面々だろう。ここでリードを保ち、救援の大勢（巨人）、藤平（楽天）、松本裕（ソフトバンク）につなげれば理想の投手リレーとなる。

ただ、能見投手コーチは「基本的にクローザーは決まっていない。全投手が臨機応変にいく」という。救援陣は抑え候補だった平良（西武）、石井（阪神）、松井（米パドレス）と故障による辞退が相次いだ。空振りが取れるフォークボールが魅力の種市（ロッテ）や抑え経験がある北山（日本ハム）らがピンチの場面で登板する可能性もある。