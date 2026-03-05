HKT48卒業後はタレントとしてグラビアやバラエティーに出演するなど、マルチに活動する松本日向さんのデジタル写真集「LUMINOUS」（撮影：下田直樹、税込2200円、発行：ワニブックス）の配信が始まりました。



【写真】瞳と唇に視線を奪われそう？フェロモンを放つ松本日向さん

HKT48卒業後もグラビアで活躍し、サンテレビ『ボートの時間！』といった競艇関連番組にレギュラー出演するなど、幅広く活動している松本さん。彼女の大人な美しさと愛嬌ある等身大の可愛らしさを追求した同写真集。光沢のあるシルバーのビキニではキレイかつクールに、シースルーのワンピースでは可愛く華やかな印象に。全6種の衣装ごとに彼女の魅力を表現する内容に仕上がりました。



【松本日向さんプロフィル】

まつもと・ひなた 2000年12月11日生まれ。大阪府出身 身長165cm 血液型＝AB型 HKT48卒業後はタレントとしてグラビアやバラエティーに出演するなど、マルチに活動。JLCオフィシャルサポーターを務める。『ボートの時間！』（サンテレビ）にレギュラー出演中。公式X（@hinata__1211）、公式Instagram（@matsumoto_hinata）