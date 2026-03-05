今や私たちのワードローブに欠かせない存在となったユニクロ。その豊富なラインナップから、話題の新商品や見逃せないお値下げ品をご紹介！※商品価格は３月５日現在

【写真】カラバリはこの３色。どれにするか迷う…

春におすすめの一着

今回、ご紹介したいのはズバリ「テーラードジレ」です。

毎シーズン、多種多彩なウェアが販売されるユニクロ。なかでもデザイン性の高さと機能性の両立で話題の商品がこのジレなんです。

さっそく「テーラードジレ」について、ユニクロのホームページの商品紹介を見てみます。すると…

＜胸ポケット付きで、オフィスでも着用しやすい＞

＜伸縮性があり動きやすいストレッチ機能＞

＜汗をかいても乾きやすいドライ機能＞

＜軽量で、吸汗速乾機能を備えた、東レとユニクロの共同開発素材＞

＜ノースリーブとして1枚で着ても、レイヤリングピースとしても、気温に合わせてさまざまなスタイリングができる＞

といった紹介が。

レビューに集まった声

続いてユニクロ公式オンラインストアに寄せられた口コミを調べてみます。すると…。

「めちゃめちゃ気に入ってます お高いなと思いましたが、買って大正解！」

「ワードローブの買い足しにオススメ」

「ダークグレーも買い足そうかなぁ。何にでも合いそうです！」

「発売後すぐ、在庫切れになり、復活したところで迷わず購入。いろんなとこを隠せて、きれいめなので、これから大活躍しそうです！」

「縫製がとても綺麗で、裏の端の始末がロックミシンではなく、バイアステープでくるんであり、丁寧な始末に驚きました」

「この価格でこの質、今までブランドで買っていたのは何だったんだろう、と本当に驚きです。素晴らしいです！超おすすめです！」

「コートのインにしても良し。長袖に羽織って良し。夏には、Tシャツの上に良し。襟が有るだけでキレイめに着こなせマス」

などなど。こちらもまさに絶賛の嵐のようです。

現在値下げ中

とにかく購入した方から賞賛の声多数。

そのユニクロの「テーラードジレ」は3月5日現在5990円にて販売されています。これからジレ類が大活躍する季節の”春”を前に、これは絶対に見逃せない…。



写真：ユニクロ公式ホームページより

カラーは＜ブラック＞＜グレー＞＜ダークグレー＞の３色、サイズはXSから３XLまでの７種（オンライン限定を含む）。

まもなくやってくる春にしっかり活躍してくれそうなユニクロのテーラードジレ。ぜひワードローブに取り入れてみてくださいね。

＜出典・写真＞

・ユニクロ公式オンラインストアおよび公式インスタグラムより