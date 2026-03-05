LFPバッテリーに「10年・100万km保証」という安心感

トヨタの欧州法人は2025年12月15日、ベルギー・ブリュッセルにてBEV（バッテリーEV：電気自動車）のコンパクトSUV、新型「アーバンクルーザー」を世界初公開しました。

トヨタは欧州市場においてBEV「bZ4X」を展開しており、さらに新型「C-HR＋」（BEVモデル）の投入も控えています。

その中で、欧州で最も市場規模の大きいBセグメントにアーバンクルーザーを送り込むことは、電動車ラインナップのさらなる充実と同セグメントでのシェア獲得を狙った、トヨタの戦略が見えてくるのです。

新型アーバンクルーザーの技術面における最大の特徴は、バッテリーとプラットフォームにあります。

BEV専用に開発されたプラットフォームには、耐久性とコスト効率を両立したリン酸鉄リチウム（LFP）バッテリーを搭載。電池容量は49kWhと61kWhの2種類から選べ、航続距離はWLTPモードで最大426kmを確保しています。

特筆すべきはバッテリー保証の手厚さです。

定期的な年次点検を条件に、「10年間または100万km」という長期保証が付帯されており、100万km走行後も初期容量の70%以上を維持することが保証されています。

BEV普及を妨げる懸念のひとつとしてバッテリーの経年劣化がよく挙げられますが、これだけの長期保証を設定することで、メーカーとしての信頼性を明確に示した形といえるでしょう。

車両デザインは「アーバンテック」というコンセプトのもと、都会的な外観とSUVとしての機能性を高い次元で両立させています。

フロントには「ハンマーヘッド」モチーフの最新デザインが採用され、LEDライトとU字型ガーニッシュが先進的な印象を演出しました。

グロスブラックのパーツや張り出したフェンダーがSUVらしい視覚的な安定感をプラスしており、都市部での使用を前提としながらも、存在感は十分です。

ボディサイズは全長4285mm×全幅1800mm×全高1635mmで、トヨタのコンパクトSUV「ヤリスクロス」と比べると全長で105mm、全幅で35mm、全高で40mmそれぞれ拡大されています。

一方で最小回転半径は5.2mに抑えられており、欧州の旧市街や日本の都市部のような入り組んだ環境でも扱いやすい設計です。

室内の広さは、BEV専用プラットフォームならではの恩恵といえます。ホイールベースは2700mmで、ヤリスクロスより140mm長く設定されており、特に後席のゆとりに大きく貢献しています。

リアシートは左右独立してスライドとリクライニングが可能で、最大850mmの足元空間を確保しました。

荷室容量もシートの調整によって310リットルから566リットルまで柔軟に変化させることができ、日常の買い物から週末のレジャーまで幅広いシーンに対応します。

「ヤリスクロスより広い室内が欲しいけれど、RAV4ほどの大きさは必要ない」と考えるユーザーにとって、ちょうどよいサイズ感といえるのではないでしょうか。

走行システムは前輪駆動（FWD）のほか、リアに独立したモーターを備える四輪駆動（AWD）も用意されています。

AWDモデルはシステム最高出力184馬力、最大トルク307Nmを発揮し、0-100km／h加速は7.4秒を記録。また、路面状況に応じて駆動力を制御する「トレイルモード」や「スノーモード」も搭載されており、悪天候や未舗装路でも安心して走行できます。

実用面では、冬季の電費低下を抑えるヒートポンプ式エアコンを標準装備するほか、急速充電時にバッテリー温度を最適化するプレコンディショニング機能も備えました。寒冷地での使い勝手にも配慮した装備内容です。

インテリアには10.25インチのデジタルメーターと10.1インチのディスプレイを統合したデジタルコックピットを採用。安全装備では最新の「トヨタセーフティセンス」を全車に標準搭載し、ドライバーモニターや360度カメラなど、Bセグメントの枠を超えた充実した運転支援システムが組み込まれています。

※ ※ ※

現時点では欧州市場限定での導入となっている新型アーバンクルーザー。実はスズキがインドで製造する「eビターラ」のOEMモデルとなっています。

その絶妙なサイズ感や実用性は、日本市場のニーズとも十分に合致するもので、今後の日本導入にも大いに期待しましょう。