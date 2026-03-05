＜会社、辞めちゃった〜＞離婚して半年後…。元夫「今ならやり直せるんじゃないか？」【第5話まんが】
私はリンカ。夫トシハルが仕事を辞めて数週間。相変わらずダラダラしている様子を見て、やはりもう頑張れないと悟りました。離婚届を突きつけると、トシハルは驚いていました。離婚して距離を置いたほうが良い関係になれるはず。子どもたちに会うな、なんてことは言わない。だけど私は母親として子どもたちを守る責任がある。トシハルは初めこそ拒否していましたが、話し合いを重ねるうちに私の気持ちをわかってくれました。最終的には反省した様子で、離婚を受け入れてくれたのでした。それから半年が経ちました。
私たちの離婚が成立してから半年。「パパはお仕事の都合で一緒には暮らせないの。でも近くには暮らしているから、また会えるからね」と話したら、子どもたちは納得していました。お互いの生活が落ち着いて……今日は離婚して初めての面会の日。トシハルとは近くの公園で会いました。
私たちは、子どもたちの成長や近況についてアレコレと話をしました。離れて暮らしてまだ半年ほどしか経っていないというのに、なんだかお互いに雰囲気が変わった気がします。かつての険悪な雰囲気はもうどこにもありません。
トシハルと離婚して半年。子どもたちはパパと会える日を楽しみにしていました。
公園で子どもたちと楽しそうに遊ぶ姿を見て、離婚は良い選択だったと感じました。
トシハルは以前よりもなんだか落ち着いて見えます。
仕事も見つかり、日々頑張っているのだとか。
「今の俺ならリンカとやり直せるかも」と冗談まじりに話すトシハルに、私は笑って拒否しました。
私たちには、この距離感がちょうどいいのです。
トシハルとはこれからも親同士、互いに協力していければと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・石井弥沙
