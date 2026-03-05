【ストーカー親にロックオンされた娘】長女がズバリ「ストーカーされてる」＜第13話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。

第13話　ストーカー



【編集部コメント】

ストーカー……お姉ちゃんハッキリ言いますね。幼児が幼児にストーカーというのは若干言いすぎなのかもしれませんが、今回はケンシンくんだけにとどまらず、エツコさんがその行動を助長させているのが大きな問題なのです。本来であれば「みんなで仲良く」が理解できる年頃であるはずですが……。家庭ではこれ以上どうすることもできない分、幼稚園に相談して対策するしかありませんね。

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・みやび