アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃で中東情勢が緊迫するなか、山本知事は、大型連休に予定していたサウジアラビアへの訪問を取りやめたことを明らかにしました。

トップ外交に力を入れる山本知事は、現在、県議会で審議中の新年度予算案のなかで、大型連休の期間中、サウジアラビアを念頭に中東を訪問する計画を示していました。しかし、アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃で中東情勢が緊迫していることから、この時期の訪問を取りやめることにしました。

群馬大学の重粒子線治療に関心を持つサウジアラビアとの連携を図るのが主な目的だったということで、山本知事は、イラン情勢が落ち着き次第、訪問したいとしました。

なお、外務省は５日にサウジアラビアを含む中東６カ国の危険情報レベルを引き上げ、レベル３の渡航中止勧告としています。

「少し投資の話もしたかったし、エンタメの話もしたかったし、なんといっても重粒子線では十分連携できるチャンスがあったので、これは様子を見ながら行けるということになったらぜひ行きたいと思います。」（山本知事）

また、５日の知事会見では、県内で山火事の発生が増えているとして、大塚副知事が注意を呼びかけました。発表によりますと、ことし１月と２月に県内で発生した山火事はあわせて１２件で、去年とおととしの１年間に発生した件数１１件をすでに上回っています。

県では、空気の乾燥や強風などで山火事が発生しやすいとして、今月１日から５月３１日までを「山火事予防運動」の期間とし呼びかけを強化しています。

「山火事は起こってしまいますと我々の生活を脅かす事態になります。枯草の近く、風が強い日は絶対に焚火をしないということで、改めて肝に命じていただけるとありがたいと思います。」（大塚副知事）