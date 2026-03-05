広島県教育委員会の県立高校を再編する計画案を巡り、県議会で質問が相次ぎました。



県教委は、広島市や福山市、呉市などの県立高校18校を7校に統合・再編する計画案を示しています。2月17日からは、計画案に対する県民からの意見を募っています。5日の委員会では、再編方法など計画案をめぐる質問が相次ぎました。



■上野寛治 県議

「統合とはそれぞれの学校を廃止して、新たな学校をつくるということです。集約する学校を残して、片方を廃校とする正攻法を取るべきではないかと考えますが、なぜ統合なのでしょうか」

■県教委 教育改革課 今川浩之 課長

「再編対象のどちらか一方を廃校にするということではなく、 それぞれの学校の特色等を取り入れた新たな学校を設置するという手法を今回とりたい」



一方、県立高校の教職員が中心となる高校連絡会など3団体は、計画案をめぐり、県や県教委に対し要請を行いました。地域住民らの意見を聞き、合意を重視することなどを求めています。県教委は、「県民からの意見も考慮した上で、実施計画の策定に取り組む」としています。



【2026年3月6日放送】