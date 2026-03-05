これからの気象情報です。

6日(金)は、天気が下り坂に向かいそうです。



◆警報・注意報

現在、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、中越と上越に濃霧注意報が出ています。



◆3月6日(金)天気

・上越地方

日差しが届くところも次第に雲が厚くなり、夜遅くは雨雲がかかるでしょう。

最高気温は11℃前後の予想です。



・中越地方

昼ごろまでは広く晴れますが、一部で濃い霧の出るところがあるでしょう。

また、夜は沿岸部を中心に雨が降りそうです。



・長岡市と三条市周辺

日中は、日差しが届いて寒さが和らぐ見込みです。

一方、午後は雲が増えて夜は各地で天気が崩れるでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

夕方ごろからにわか雨があり、夜はまとまった雨雲がかかるでしょう。

最高気温は、今日よりやや高い見込みです。



・下越：村上市から聖籠町

午後はスッキリしない天気で、早いところでは夕方から雨がぱらつくでしょう。

ただ、南風が吹いて、日中は今日より気温が上がりそうです。



◆風と波

佐渡で次第に風が強まるでしょう。

波は午前ほど高く、最大2mの予想です。



◆花粉情報

6日(金)日中は気温が上がるため、各地で花粉の飛散量が多くなるでしょう。



◆週間予報

7日(土)は雨の一日で、所々で雨脚が強まるでしょう。山沿いでは雪になるところもありそうです。

8日(日)～10(火)は、平地も含めて広く雪が降るでしょう。



6日(金)夜は、雨が降り出すところがありそうです。帰りが遅い方は空模様の変化に注意ください。