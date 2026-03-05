“おかえり”の大歓声にも「緊張感はなかった」 小祝さくら、復活への第一歩
＜ダイキンオーキッドレディス 初日◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞「おかえり、さくちゃん〜」。小祝さくらの復帰を待ち望んだ大勢のファンから声援を送られ、小祝が復活への第一歩を踏みしめた。
【写真4枚】手術後…左腕のギプスが痛々しい
左手首のTFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）と診断され、昨年7月以来となるツアーの舞台に帰ってきた。復帰戦の初日は、1バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「75」で回った。歓声と大きな拍手に包まれたスタートホールのティグラウンドだったが、「緊張感は全然なかった」と涼しい表情。今まで通り、さらっとドライバーを一振り。その後も今まで通りのプレーファストでパー発進を決めた。3番パー3では10メートル以上のロングパットを沈めてバーディが先行。「かなり合わせたつもり」のパットは思いのほか強めのタッチとなったが、カップに一度出てから入るラッキーもあった。しかし、中盤からは立て続けにスコアを落とした。「アイアンの手応えは良くなかった」と、パーオン率は44.4％（8/18）と苦しんだが、アプローチでしのぎ続けた。とはいえ、「復帰戦の割に感覚は悪くない」とケガの影響は感じていない様子。左手首の痛みもなく、ドライバーの飛距離も落ちていないという。「なかなかかみ合わなかった」というものの、スコア以上に手応えを感じている。「あすは、自信を持ってプレーしていきたい」と力を込めた。ファンからの温かい声援について、何か感じるものがあるかと思いきや、「以外と無くて…（笑）」と“小祝節”は健在。再び元気な姿を見せ、周囲も思わず笑顔になった。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
女子開幕戦のリーダーボード
【写真】ド派手！ 小祝さくらのあみあみドレス
【写真】ノリノリできつねダンスを踊る小祝さくら
昨季初Vの脇元華がツアー離脱 「トーナメント特別保障制度」適用
渋野日向子は？ 米女子のリーダーボード
【写真4枚】手術後…左腕のギプスが痛々しい
左手首のTFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）と診断され、昨年7月以来となるツアーの舞台に帰ってきた。復帰戦の初日は、1バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「75」で回った。歓声と大きな拍手に包まれたスタートホールのティグラウンドだったが、「緊張感は全然なかった」と涼しい表情。今まで通り、さらっとドライバーを一振り。その後も今まで通りのプレーファストでパー発進を決めた。3番パー3では10メートル以上のロングパットを沈めてバーディが先行。「かなり合わせたつもり」のパットは思いのほか強めのタッチとなったが、カップに一度出てから入るラッキーもあった。しかし、中盤からは立て続けにスコアを落とした。「アイアンの手応えは良くなかった」と、パーオン率は44.4％（8/18）と苦しんだが、アプローチでしのぎ続けた。とはいえ、「復帰戦の割に感覚は悪くない」とケガの影響は感じていない様子。左手首の痛みもなく、ドライバーの飛距離も落ちていないという。「なかなかかみ合わなかった」というものの、スコア以上に手応えを感じている。「あすは、自信を持ってプレーしていきたい」と力を込めた。ファンからの温かい声援について、何か感じるものがあるかと思いきや、「以外と無くて…（笑）」と“小祝節”は健在。再び元気な姿を見せ、周囲も思わず笑顔になった。（文・齊藤啓介）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
女子開幕戦のリーダーボード
【写真】ド派手！ 小祝さくらのあみあみドレス
【写真】ノリノリできつねダンスを踊る小祝さくら
昨季初Vの脇元華がツアー離脱 「トーナメント特別保障制度」適用
渋野日向子は？ 米女子のリーダーボード