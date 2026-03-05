『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「“カイロス”3度目の正直ならず『大変残念に思っています』」についてお伝えします。

和歌山県串本町にあるロケット発射場で打ち上げの時を待つ、民間小型ロケット「カイロス3号機」。午前11時10分、勢いよく空へ…。

和歌山・串本町（午前11時10分）

「3度目の正直へ、いまリフトオフ！」

「飛んだ飛んだ」

しかし、打ち上げからおよそ1分後、ミッション達成困難と判断され、飛行中断措置が取られました。

カイロスは、2024年3月に1号機が打ち上げられましたが、直後に爆発。

2024年3月

「発射後すぐに機体が大きな炎を上げてバラバラになり、組み立て棟の近くに落ち炎を上げています」

2024年12月の2号機の打ち上げも、およそ3分後にセンサーの異常などの理由で飛行中断措置が取られ、失敗に終わっていました。

そして今回の3号機は、これまで打ち上げが3度延期されてきて、5日、ようやく打ち上げられましたが、またしても失敗に…。5日午後3時から会見が開かれました。

カイロスを開発 スペースワン 豊田正和社長

「関係者の皆様に心よりおわびを申し上げます。打ち上げを応援してくださった皆様のご期待に十分お応えができず、大変残念に思っております」

“3度目の正直”とはいかなかったカイロス3号機。考えられる原因については…。

カイロスを開発 スペースワン 関野展弘副社長

「大きな異常は認められていない、機体の中で。飛行中断系統が何かしら問題を起こしたと考えるのが妥当」

飛行中断に至った経緯や原因については、これから調査を行うということです。